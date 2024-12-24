ЄС спустошує газові сховища найшвидшими темпами з часів енергетичної кризи – FT

Країни ЄС спустошують свої газові сховища найшвидшими темпами з часів енергетичної кризи трирічної давнини. Холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Це може ускладнити і зробити дорожчим поповнення запасів наступного року, пише Financial Times .

Деталі

Обсяг газу в сховищах ЄС скоротився на 19% з кінця вересня, коли закінчується сезон поповнення запасів, до середини грудня, за даними Gas Infrastructure Europe.

У попередні два роки за той самий період спостерігалося лише однозначне падіння. Цьому сприяли тепла погода та високі ціни, які стримували попит збоку промисловості.

«Цієї зими Європі доводиться набагато більше покладатися на свої підземні сховища, ніж за останні два роки, щоб компенсувати зниження імпорту скрапленого природного газу та задовольнити зростаючий попит», – зазначила Наташа Філдінг, керівник відділу ціноутворення на європейський газ у ціновій агенції Argus Media.

Зростаюча конкуренція за імпорт СПГ з боку азійських покупців, яких привабили нижчі ніж в останні роки ціни, призвела до сповільнення імпорту та необхідності більше використовувати накопичені запаси, зазначає видання.

Востаннє газові сховища ЄС так швидко спустошувалися до середини грудня у 2021 році, коли Росія почала скорочувати постачання трубопроводами напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

Зараз рівень запасів газу в ЄС становить 75%, що трохи вище середнього показника за попередні 10 років. На середину грудня минулого року рівень зберігання був близьким до 90%.

Деякі країни вичерпують свої запаси швидше, ніж інші. У Нідерландах обсяги газу, що зберігаються з початку зими, скоротилися на 33%, а у Франції – на 28%.

Ситуацію підігрівають очікування зупинки транзиту російського газу через Україну з 2025 року. На цей маршрут припадає близько 5% імпорту газу до ЄС.

Такі темпи відбору газу з європейських сховищ можуть ускладнити і зробити дорожчим поповнення запасів наступного року. Трейдери вже торгують газом з поставкою наступного літа за вищою ціною, ніж з поставкою взимку. Це призведе до здорожчання поповнення запасів на наступний опалювальний сезон, зазначила FT.

Контекст

Країни ЄС повинні заповнити свої сховища до 90% потужності до початку листопада відповідно до обовʼязкової мети Єврокомісії щодо поповнення запасів, хоча деякі країни мають нижчі цілі.

Європейські ціни на природний газ зростають перед закінченням терміну дії угоди про транзит газу між РФ та Україною. В останні дні є сигнали від політичних лідерів про те, що продовження постачання газу через Україну після 31 грудня виглядає дедалі менш імовірним.

Водночас Єврокомісія впевнена, що у разі припинення транзиту газу через Україну не виникне серйозних загроз енергетичній безпеці. Її стратегія передбачає активний перехід до альтернативних постачальників, розвиток відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності.