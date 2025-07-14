Посли Європейського Союзу завершують узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, який передбачає зниження граничної ціни на російську нафту до приблизно $47 за барель – на 15% нижче середньої ринкової ціни. Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела в ЄС після зустрічі 13 липня.

Деталі

За даними джерел, усі елементи пакету узгоджено, хоча одна країна-член ще має технічне застереження. Очікується, що повну угоду досягнуть 14 липня перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі, де пакет можуть офіційно схвалити.

Пакет включає «динамічний механізм ціноутворення», запропонований Єврокомісією 11 липня, який встановлює плаваючу ціну на 15% нижче середньої ринкової за попередні три місяці.

Початкова ціна базується на середній вартості російської нафти за 22 тижні. Перегляд ціни відбуватиметься кожні шість місяців, а не три, як пропонувалося раніше.

Словаччина, яка гальмувала пакет через занепокоєння щодо припинення поставок російського газу, погодилася на нові заходи після консультацій із Єврокомісією.

Контекст

5 грудня 2022 року країни G7 та ЄС запровадили граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель, забороняючи страхування та морські перевезення за вищою ціною. Мета – обмежити нафтові доходи Росії, уникаючи різкого зростання світових цін.

У червні 2025 року Єврокомісія запропонувала знизити стелю до $45 в рамках 18-го пакету санкцій через падіння світових цін. Проте пропозиція не отримала підтримки через розбіжності в G7, занепокоєння США, енергетичну нестабільність та опір країн із великими судноплавними флотами (Греція, Кіпр, Мальта).