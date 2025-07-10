Міністерство фінансів України залучило до держбюджету шостий транш на €1 млрд від Європейського Союзу. Це – частина внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), повідомила пресслужба Мінфіну 10 липня.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії.
- Залучені кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Контекст
У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд.
Внесок ЄС складає €18,1 млрд євро ($20 млрд). Загалом у межах ініціативи ERA Мінфін вже залучив від ЄС €8 млрд євро. Євросоюз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €53,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.