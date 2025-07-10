Міністерство фінансів України залучило до держбюджету шостий транш на €1 млрд від Європейського Союзу. Це – частина внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), повідомила пресслужба Мінфіну 10 липня.

Деталі

ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії.

Залучені кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Контекст

У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд.

Внесок ЄС складає €18,1 млрд євро ($20 млрд). Загалом у межах ініціативи ERA Мінфін вже залучив від ЄС €8 млрд євро. Євросоюз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €53,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету.