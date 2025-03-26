ЄС відкинув вимогу Росії про припинення вогню в обмін на помʼякшення санкцій проти Россельхозбанку

Брюссель відхилив вимогу Росії зняти санкції із Россельхозбанку в рамках угоди про часткове припинення вогню, заявивши, що режим санкцій залишиться чинним до «беззастережного виведення» військ РФ з України, пише Financial Times 26 березня. Заява Європейської комісії була зроблена після того, як США заявили, що домовилися про припинення вогню з Росією та Україною, яке поширюється на енергетичну інфраструктуру та Чорне море.

Ключові факти

Кремль заявив, що угода залежить від скасування санкцій, у тому числі введених проти Россельхозбанку – банку, який займається фінансуванням виробництва та експорту продовольства, – та його повторного підключення до глобальної системи банківських повідомлень SWIFT.

«Припинення неспровокованої та невиправданої агресії Росії в Україні та беззастережне виведення всіх російських військових сил з усієї території України стали б одними з головних передумов для зміни чи скасування санкцій», — заявила Financial Times представник Європейської комісії із закордонних справ Анітта Хіппер.

Вона наголосила, що основним завданням ЄС, як і раніше, залишається максимальний тиск на Росію з використанням всіх доступних інструментів, включаючи санкції, щоб обмежити можливості Росії вести війну проти України.

ЄК також відкинула звинувачення Росії в тому, що її санкції проти Москви обмежили експорт продовольства та добрив, які є важливими для бідних країн.

«ЄС послідовно підтримує зусилля щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки. Санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарськими товарами, включаючи продукти харчування, зерно та добрива між Росією та третіми країнами», – додала Хіппер.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні санкції проти Росії мають залишатися чинними доти, доки Кремль не припинить війну проти України.

25 березня Росія заявила, що Сполучені Штати погодилися допомогти їй зняти низку західних санкцій та обмежень щодо продовольства, добрив та судноплавних компаній як попередні умови для угоди про морську безпеку в Чорному морі. Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що вимоги Росії нібито значною мірою повторюють те, що було погоджено у версії «зернової угоди» 2022 року, укладеної за посередництва ООН та Туреччини.