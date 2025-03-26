Україна передала США категорії об’єктів інфраструктури, які потрапляють під режим тиші – Офіс президента

Україна передала американській стороні своє розуміння категорій об’єктів інфраструктури, які потрапляють під режим тиші, зокрема, об’єкти ядерної та газодобувної сфери, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква у ефірі національного телемарафону 26 березня, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

«Українська сторона передала американській стороні свої розуміння категорій таких обʼєктів інфраструктури. Дуже важливо – тут не конкретні обʼєкти, не координати, а що туди підпадає, що саме, які обʼєкти ядерної сфери, які категорії обʼєктів, наприклад, газодобувної галузі», – сказав Жовква.

Він додав, що Росія маніпулює, публікуючи свою інтерпретацію переговорів, де російська сторона стверджує, ніби режим тиші щодо обстрілів енергооб’єктів діє з 18 березня, хоча з того часу, як мінімум, 8 обʼєктів енергетичної інфраструктури України зазнали обстрілів зі сторони РФ.

За словами заступника керівника ОП, у випадку порушення Росією режиму тишу держава монітор буде фіксувати це, і «далі США зафіксувавши відповідно, отримавши від монітора таку інформацію мають вживати відповідні дії».

Міністерство енергетики повідомило, що Україна узгодила зі США перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню – що розходиться з тим, на якому наполягає російська сторона, йдеться у відповіді на запит «Європейської правди». У Міненерго наполягають, що США знають про вимоги Києва щодо «енергетичного перемир’я», та що вони погоджені із Вашингтоном – попри те, що паралельно стверджується, ніби Росія погодила зі Штатами інший перелік.

Контекст

США провели перші два раунди переговорів з українською делегацією ще ввечері 23 березня, а наступного дня розпочали переговори з російською делегацією. 25 березня знову говорили з українцями.

США досягли домовленостей з Україною та Росією про забезпечення безпечного судноплавства та відмови від використання сили в Чорному морі. Про це повідомляється у двох окремих заявах, оприлюднених за результатами переговорів американської делегації з українськими та російськими представниками, які пройшли 23-24 березня в Ер-Ріяді.

Як зазначили в Білому домі, Сполучені Штати сприятимуть поверненню Росії на світовий ринок для експорту сільськогосподарської продукції та добрив. У Кремлі наголосили, що перемир’я в Чорному морі почне діяти лише після зняття санкцій не лише з Россельхозбанку, а й з інших фінансових установ, які беруть участь у міжнародній торгівлі продовольством і добривами, а також із російських суден, що займаються перевезеннями.

За словами президента Володимира Зеленського, припинення вогню на морі та обстрілів енергетики має початись із моменту публікації США офіційних заяв з Україною та Росією. Перемир’я на морі має означати й заборону на атаки портів, заявив він.

США, Україна та Росія не змогли домовитися про негайне перемирʼя за підсумками перемовин в Ер-Ріяді. Але домовилися «розробити заходи» для припинення взаємних обстрілів енергетики. Хто більше виграє від енергетичного перемир’я – читайте тут.