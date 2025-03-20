ЄС відмовився від ідеї конфіскації заморожених російських активів – DW

Європейський Союз припинив обговорення конфіскації заморожених російських активів. Це випливає з висновків саміту ЄС від 20 березня, які опинилися в розпорядженні DW .

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«Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися заблокованими, поки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує завдані нею збитки», – йдеться в ухваленому без змін документі.

Проти конфіскації понад €200 млрд російських суверенних активів виступили кілька країн ЄС. Вони пояснюють свою позицію тим, що це суперечить європейському законодавству, може зашкодити конкурентоспроможності ЄС на фінансових ринках, а також тим, що відсотки від цих коштів уже використовуються для підтримки України.

Ці активи також розглядаються як важливий важіль впливу на Росію та можливий аргумент у мирних переговорах.

«Ми починаємо думати про завершальний етап війни в Україні: мирні переговори, припинення вогню, можливу угоду – чи то за три місяці, чи за три роки. І дедалі більше людей розуміють, що володіти цими активами може бути корисніше, ніж просто їх конфіскувати, не маючи чіткого плану щодо їх використання», – заявив перед самітом один із європейських дипломатів.

Водночас ЄС має намір і надалі посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом нових санкцій та суворішого контролю за дотриманням чинних обмежень, щоб послабити її здатність вести війну проти України, йдеться в документі.

Контекст

ЄС, країни G7 та Австралія заморозили близько $280 млрд активів російського центрального банку – цінних паперів та готівки. Більшість із них зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear.

Санкції проти відомих росіян заморозили ще приблизно $58 млрд – будинки, яхти та приватні літаки.

У грудні 2024 року Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС слід розглянути можливість вжиття заходів, що виходять за рамки заморожування активів, включаючи можливу їхню конфіскацію для компенсації Україні збитків від вторгнення Росії.

Союзники України з G7 схвалили механізм, у якому прибуток Euroclear від російських активів використовується для підтримки кредитного пакету у розмірі €50 млрд для Києва.

18 березня джерела Bloomberg повідомили, що влада Великої Британії та ЄС вивчає можливість конфіскації російських активів.