Велика Британія та ЄС розглянуть питання конфіскації заморожених активів РФ – Bloomberg

Влада Великої Британії та ЄС вивчає можливість конфіскації російських активів, заморожених після початку повномасштабного вторгнення в Україну, пише Bloomberg . Це питання обговорять на зустрічі міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та голови європейської дипломатії Каї Каллас, яка відбудеться в Лондоні 18 березня.

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Переговори стосуватимуться того, як Європа може законно забезпечити конфіскацію мільярдів російських активів, кажуть співрозмовники агентства.

Прогрес є, хоча деякі країни, як-от Бельгія та Німеччина, проти. Вони бояться, що це може порушити міжнародне право про недоторканність держави та вплинути на євро. «Не Сполучені Штати постійно говорять про проблеми з державними активами, а саме країни Європи», – сказав Леммі у понеділок у Палаті громад. Він додав, що зміна уряду в Німеччині може допомогти цій країні змінити свою позицію.

Європа намагається тиснути на Росію перед ще розмовою між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у вівторок. США хочуть, щоб Росія погодилася на 30-денне перемир’я, яке Україна готова прийняти.

Леммі та Каллас також поговорять пропозицію дозволити країнам-членам витратити €150 млрд позик ЄС на оборонну техніку. Ці гроші можна буде використати на зброю з деяких країн поза ЄС, як-от Велика Британія, Норвегія чи Швейцарія. Британія не вкладатиме кошти у цей фонд, але отримає вигоду, якщо країни ЄС замовлятимуть озброєння у британських компаній.

«Важливо зміцнити наше партнерство з ЄС і разом працювати над завершенням цієї війни та безпекою для всіх наших громадян», – заявив Леммі.

Контекст

ЄС, країни G7 та Австралія заморозили близько $280 млрд активів російського центрального банку – цінних паперів та готівки. Більшість із них зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear.

Санкції проти відомих росіян заморозили ще приблизно $58 млрд – будинки, яхти та приватні літаки.

У грудні 2024 року Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС слід розглянути можливість вжиття заходів, що виходять за рамки заморожування активів, включаючи можливу їхню конфіскацію для компенсації Україні збитків від вторгнення Росії.

Союзники України з G7 схвалили механізм, у якому прибуток Euroclear від російських активів використовується для підтримки кредитного пакету у розмірі €50 млрд для Києва.