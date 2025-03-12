Франція розгляне можливість арешту активів РФ для допомоги Україні – Le Figaro

Національні збори Франції у середу, 12 березня розглянуть проєкт резолюції про використання заморожених російських активів на підтримку України. Про це пише Le Figaro .

Деталі

Документ закликає ЄС, НАТО та союзників посилити політичну, економічну й військову допомогу Україні через агресію Росії. Він має кілька спірних питань, як-от вступ України до ЄС, присутність французьких військ в Україні після миру та зупинка імпорту російського газу.

Основний пункт пропонує спрямувати російські активи на допомогу українському опору, відбудову країни та зміцнення оборони Європи. Проте уряд Франції виступає проти їх конфіскації, цю позицію розділяють ультраліві з «Нескореної Франції» та ультраправі з «Національного об’єднання».

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен відмовилася підтримати резолюцію через пункт про вступ України до ЄС.

Контекст

У 2022 році, після вторгнення РФ в Україну, країни G7 заморозили активи Центробанку Росії на $280 млрд (€260 млрд). Близько €190 млрд із них зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, решта – у Франції, Британії, Японії, Швейцарії та США.

Дохід від цих активів (готівка та держоблігації) спрямовується на погашення $50 млрд кредитів Україні від G7, але самі активи не конфіскують. Україна, Польща та країни Балтії давно вимагають їх арешту, але Берлін, Париж і Брюссель виступали проти, побоюючись порушення міжнародного права. ЄЦБ стурбований можливим ударом по статусу євро, адже більшість активів – у цій валюті.

На перемовинах із Трампом минулого тижня Еммануель Макрон зазначив, що конфіскація активів суперечить праву, але їх можна використати в переговорах після війни.