Франція розгляне можливість арешту активів РФ для допомоги Україні – Le Figaro

Національні збори Франції у середу, 12 березня розглянуть проєкт резолюції про використання заморожених російських активів на підтримку України. Про це пише Le Figaro.
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Деталі
- Документ закликає ЄС, НАТО та союзників посилити політичну, економічну й військову допомогу Україні через агресію Росії. Він має кілька спірних питань, як-от вступ України до ЄС, присутність французьких військ в Україні після миру та зупинка імпорту російського газу.
- Основний пункт пропонує спрямувати російські активи на допомогу українському опору, відбудову країни та зміцнення оборони Європи. Проте уряд Франції виступає проти їх конфіскації, цю позицію розділяють ультраліві з «Нескореної Франції» та ультраправі з «Національного об’єднання».
- Лідерка ультраправих Марін Ле Пен відмовилася підтримати резолюцію через пункт про вступ України до ЄС.
Контекст
У 2022 році, після вторгнення РФ в Україну, країни G7 заморозили активи Центробанку Росії на $280 млрд (€260 млрд). Близько €190 млрд із них зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, решта – у Франції, Британії, Японії, Швейцарії та США.
Дохід від цих активів (готівка та держоблігації) спрямовується на погашення $50 млрд кредитів Україні від G7, але самі активи не конфіскують. Україна, Польща та країни Балтії давно вимагають їх арешту, але Берлін, Париж і Брюссель виступали проти, побоюючись порушення міжнародного права. ЄЦБ стурбований можливим ударом по статусу євро, адже більшість активів – у цій валюті.
На перемовинах із Трампом минулого тижня Еммануель Макрон зазначив, що конфіскація активів суперечить праву, але їх можна використати в переговорах після війни.
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