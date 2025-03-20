ЄС відклав запровадження нових тарифів проти США до середини квітня

Європейський Союз відтермінував запровадження перших контрзаходів проти США, які були підготовлені у відповідь на мита на метали, введені адміністрацією Дональда Трампа. Про це пише Reuters 20 березня.
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Деталі
- Єврокомісія пропонувала відновити тарифи 2018 року на американські товари вартістю €4,5 млрд з 1 квітня, а з 13 квітня – на імпорт вартістю €18 млрд.
- Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович зазначив, що ЄС розглядає можливість одночасного запровадження двох пакетів контрзаходів, щоб узгодити їх із державами-членами. Це також має забезпечити додатковий час для переговорів із США.
- Єврокомісія підтвердила, що всі заходи набудуть чинності в середині квітня.
Контекст
У лютому Дональд Трамп запровадив нові мита, скасувавши домовленості, укладені Джо Байденом із торговими партнерами США. Вони дозволяли безмитний імпорт певних обсягів сталі та алюмінію. У Білому домі пояснили це рішення необхідністю захистити американських виробників від зростання імпорту металів.
Трамп також розширив дію мит, включивши до списку широкий спектр товарів, що містять сталь і алюміній, зокрема тенісні ракетки, велотренажери, меблі та кондиціонери. Це частина масштабнішої протекціоністської політики, яку він реалізує після повернення до Білого дому в січні.
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