Торгова війна. Трамп погрожує ЄС тарифами у 200% на вина та шампанське

США запровадять 200%-ве мито на всі вина та інші алкогольні напої, які постачаються з Європейського союзу, якщо Брюссель не скасує своє мито на віскі. Про це повідомив президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

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«Європейський союз, одна з найбільш ворожих організацій у світі, яка зловживає податками і тарифами і яка була створена з єдиною метою – скористатися Сполученими Штатами, щойно ввів неприємний тариф у 50% на віскі», – написав Трамп.

За його словами, якщо цей тариф не буде негайно знято, США найближчим часом введуть тариф у 200% на всі вина, шампанське та інші алкогольні продукти з Франції та інших країн ЄС. «Це буде дуже корисно для винного бізнесу в США», – наголосив Трамп.

Контекст

Єврокомісія 12 березня повідомила, що вживає контрзаходів проти нових тарифів США на імпорт сталі й алюмінію з ЄС. Загальна сума тарифів оцінюється у €26 млрд.

Заходи ЄС стосуватимуться знакових американських продуктів, таких як бурбон (вид віскі, що виготовляється в США із зерна кукурудзи), джинси та мотоцикли Harley-Davidson, а також промислових товарів і сільгосппродукції, зокрема птиці та яловичини.

У лютому Трамп оголосив про введення нових мит, скасувавши домовленості, укладені його попередником Джо Байденом із торговими партнерами США. Ці домовленості дозволяли безмитний імпорт певних обсягів сталі й алюмінію. У Білому домі пояснили цей крок як відповідь на дії «іноземних гравців», які, за їхніми словами, нарощують експорт металів до Америки й підривають місцевих виробників.

Трамп також розширив мита на метали, включивши до списку широкий перелік товарів, що містять сталь і алюміній, зокрема тенісні ракетки, велотренажери, меблі та кондиціонери. Цей крок є частиною ширшого пакета протекціоністських заходів, які Трамп запровадив після вступу на посаду в січні.