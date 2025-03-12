Торгова війна. ЄС відповів на мита Трампа контрзаходами на €26 млрд

Європейська комісія оголосила про контрзаходи проти нових тарифів США на імпорт сталі й алюмінію з Європейського союзу, які набули чинності з 12 березня, йдеться у пресрелізі на сайті Єврокомісії. Загальна сума контрзаходів оцінюється у €26 млрд.

Деталі

США запровадили мита у розмірі 25%, які зачіпають європейський експорт на понад €18 млрд. Єврокомісія вважає ці тарифи необґрунтованими та шкідливими для торгівлі, бізнесу та споживачів, адже вони призводять до зростання цін. У відповідь ЄС розробив план дій у два етапи.

З 1 квітня припиняють дію попередні контрзаходи проти США, запроваджені у 2018 та 2020 роках. Вони стосувалися американських товарів, які компенсували шкоду від американських мит на €8 млрд європейського експорту.

У середині квітня, після консультацій із країнами – членами ЄС та бізнесом, Єврокомісія запровадить нові контрзаходи. Вони зачеплять американські товари на суму до €26 млрд, це відповідає економічному масштабу нових мит США.

Водночас ЄС готовий до переговорів із США, щоб знайти рішення та уникнути торговельної війни, сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Наступні кроки ЄС – консультації з бізнесом до 26 березня та фіналізація плану контрзаходів. Нові обмеження на американські товари планують запровадити до середини квітня.

Заходи ЄС стосуватимуться знакових американських продуктів, таких як бурбон, джинси та мотоцикли Harley-Davidson, а також промислових товарів і сільськогосподарської продукції, зокрема птиці та яловичини, пише FT.

Контекст

У лютому Дональд Трамп оголосив про введення нових мит, скасувавши домовленості, укладені його попередником Джо Байденом із торговими партнерами США. Ці домовленості дозволяли безмитний імпорт певних обсягів сталі й алюмінію. У Білому домі пояснили цей крок як відповідь на дії «іноземних гравців», які, за їхніми словами, нарощують експорт металів до Америки й підривають місцевих виробників.

Трамп також розширив мита на метали, включивши до списку широкий перелік товарів, що містять сталь і алюміній, зокрема тенісні ракетки, велотренажери, меблі та кондиціонери. Цей крок є частиною ширшого пакета протекціоністських заходів, які Трамп запровадив після вступу на посаду в січні.

11 березня Трамп оголосив, що подвоїть мита на імпорт сталі й алюмінію з Канади до 50%. Однак пізніше того ж дня він скасував це рішення.

Провінція Онтаріо в Канаді, яка 10 березня оголосила про введення 25-відсоткових тарифів на електроенергію, що експортується до США, вирішила призупинити цей захід, щоб зменшити напругу в обопільних митах.