Торгова війна. ЄС відповів на мита Трампа контрзаходами на €26 млрд

Європейська комісія оголосила про контрзаходи проти нових тарифів США на імпорт сталі й алюмінію з Європейського союзу, які набули чинності з 12 березня, йдеться у пресрелізі на сайті Єврокомісії. Загальна сума контрзаходів оцінюється у €26 млрд.
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Деталі
- США запровадили мита у розмірі 25%, які зачіпають європейський експорт на понад €18 млрд. Єврокомісія вважає ці тарифи необґрунтованими та шкідливими для торгівлі, бізнесу та споживачів, адже вони призводять до зростання цін. У відповідь ЄС розробив план дій у два етапи.
- З 1 квітня припиняють дію попередні контрзаходи проти США, запроваджені у 2018 та 2020 роках. Вони стосувалися американських товарів, які компенсували шкоду від американських мит на €8 млрд європейського експорту.
- У середині квітня, після консультацій із країнами – членами ЄС та бізнесом, Єврокомісія запровадить нові контрзаходи. Вони зачеплять американські товари на суму до €26 млрд, це відповідає економічному масштабу нових мит США.
- Водночас ЄС готовий до переговорів із США, щоб знайти рішення та уникнути торговельної війни, сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- Наступні кроки ЄС – консультації з бізнесом до 26 березня та фіналізація плану контрзаходів. Нові обмеження на американські товари планують запровадити до середини квітня.
- Заходи ЄС стосуватимуться знакових американських продуктів, таких як бурбон, джинси та мотоцикли Harley-Davidson, а також промислових товарів і сільськогосподарської продукції, зокрема птиці та яловичини, пише FT.
Контекст
У лютому Дональд Трамп оголосив про введення нових мит, скасувавши домовленості, укладені його попередником Джо Байденом із торговими партнерами США. Ці домовленості дозволяли безмитний імпорт певних обсягів сталі й алюмінію. У Білому домі пояснили цей крок як відповідь на дії «іноземних гравців», які, за їхніми словами, нарощують експорт металів до Америки й підривають місцевих виробників.
Трамп також розширив мита на метали, включивши до списку широкий перелік товарів, що містять сталь і алюміній, зокрема тенісні ракетки, велотренажери, меблі та кондиціонери. Цей крок є частиною ширшого пакета протекціоністських заходів, які Трамп запровадив після вступу на посаду в січні.
11 березня Трамп оголосив, що подвоїть мита на імпорт сталі й алюмінію з Канади до 50%. Однак пізніше того ж дня він скасував це рішення.
Провінція Онтаріо в Канаді, яка 10 березня оголосила про введення 25-відсоткових тарифів на електроенергію, що експортується до США, вирішила призупинити цей захід, щоб зменшити напругу в обопільних митах.
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