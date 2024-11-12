Єврокомісія може перенаправити €392 млрд із бюджету блоку на військові витрати – FT

Брюссель змінює політику витрат, щоб потенційно перенаправити кошти на оборону та безпеку, оскільки війна Росії в Україні та повернення Дональда Трампа до Білого дому посилюють тиск на ЄС з метою збільшення інвестицій, пише Financial Times . Зміна політики торкнеться приблизно третини загального бюджету блоку, або близько €392 млрд в період з 2021 по 2027 рік.

Ключові факти

Відповідно до існуючих правил, кошти так званих фонду згуртування ( cohesion funds ) не можуть бути використані для закупівлі оборонного обладнання або прямого фінансування армії, але дозволені інвестиції у продукцію подвійного призначення, таку як безпілотники.

) не можуть бути використані для закупівлі оборонного обладнання або прямого фінансування армії, але дозволені інвестиції у продукцію подвійного призначення, таку як безпілотники. У поточному семирічному бюджетному плані Євросоюзу на 2021-2027 роки на фонд згуртування виділено €392 млрд. При цьому, за даними FT, з них витрачено за чотири роки менше 5%.

За словами офіційних осіб ЄС, найближчими тижнями столиці держав-членів дізнаються, що тепер вони мають більше гнучкості у правилах щодо виділення фондів згуртування для підтримки своєї оборонної промисловості та проектів військової мобільності, таких як зміцнення доріг і мостів для забезпечення безпечного проходу танків.

Це включатиме дозвіл на фінансування збільшення виробництва зброї та боєприпасів, хоча заборона на використання коштів ЄС для закупівлі такої зброї збережеться.

Представник Європейської комісії заявив, що фонди згуртування можуть використовуватись для оборонної промисловості, якщо вони сприяють «спільній місії щодо посилення регіонального розвитку», включаючи військову мобільність.

Країни ЄС досі витратили відносно небагато зі своїх фондів згуртування, оскільки натомість вони віддали пріоритет мільярдам із так званих фондів відновлення, наданих після пандемії Covid-19. Вони закінчуються у 2026 році.

Контекст

Зміна політики є преамбулою до сильнішого акценту на оборону у наступному бюджеті ЄС, який розпочнеться у 2028 році та обговорюватиметься з наступного року.

Зокрема, Польща чинить тиск на комісію, вимагаючи більше видатків на оборону. Цього року Варшава витратила на армію 4,1% ВВП, що вдвічі перевищує цільовий показник НАТО, і планує досягти 4,7% у 2025 році.

Німеччина є опорою європейської військової мобільності через своє місце розташування, але її транспортна інфраструктура перебуває у поганому стані. Міністерство економіки Берліна підрахувало у 2022 році, що країні необхідно терміново витратити €165 млрд на дороги, залізниці та мости. Німеччина має отримати €39 млрд у вигляді фондів згуртування до 2027 року.