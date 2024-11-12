Єврокомісія може перенаправити €392 млрд із бюджету блоку на військові витрати – FT

Брюссель змінює політику витрат, щоб потенційно перенаправити кошти на оборону та безпеку, оскільки війна Росії в Україні та повернення Дональда Трампа до Білого дому посилюють тиск на ЄС з метою збільшення інвестицій, пише Financial Times. Зміна політики торкнеться приблизно третини загального бюджету блоку, або близько €392 млрд в період з 2021 по 2027 рік.
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Ключові факти
- Відповідно до існуючих правил, кошти так званих фонду згуртування (cohesion funds) не можуть бути використані для закупівлі оборонного обладнання або прямого фінансування армії, але дозволені інвестиції у продукцію подвійного призначення, таку як безпілотники.
- У поточному семирічному бюджетному плані Євросоюзу на 2021-2027 роки на фонд згуртування виділено €392 млрд. При цьому, за даними FT, з них витрачено за чотири роки менше 5%.
- За словами офіційних осіб ЄС, найближчими тижнями столиці держав-членів дізнаються, що тепер вони мають більше гнучкості у правилах щодо виділення фондів згуртування для підтримки своєї оборонної промисловості та проектів військової мобільності, таких як зміцнення доріг і мостів для забезпечення безпечного проходу танків.
- Це включатиме дозвіл на фінансування збільшення виробництва зброї та боєприпасів, хоча заборона на використання коштів ЄС для закупівлі такої зброї збережеться.
- Представник Європейської комісії заявив, що фонди згуртування можуть використовуватись для оборонної промисловості, якщо вони сприяють «спільній місії щодо посилення регіонального розвитку», включаючи військову мобільність.
- Країни ЄС досі витратили відносно небагато зі своїх фондів згуртування, оскільки натомість вони віддали пріоритет мільярдам із так званих фондів відновлення, наданих після пандемії Covid-19. Вони закінчуються у 2026 році.
Контекст
Зміна політики є преамбулою до сильнішого акценту на оборону у наступному бюджеті ЄС, який розпочнеться у 2028 році та обговорюватиметься з наступного року.
Зокрема, Польща чинить тиск на комісію, вимагаючи більше видатків на оборону. Цього року Варшава витратила на армію 4,1% ВВП, що вдвічі перевищує цільовий показник НАТО, і планує досягти 4,7% у 2025 році.
Німеччина є опорою європейської військової мобільності через своє місце розташування, але її транспортна інфраструктура перебуває у поганому стані. Міністерство економіки Берліна підрахувало у 2022 році, що країні необхідно терміново витратити €165 млрд на дороги, залізниці та мости. Німеччина має отримати €39 млрд у вигляді фондів згуртування до 2027 року.
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