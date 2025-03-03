Єврооблігації України впали до мінімуму за місяць після суперечки Зеленського і Трампа

Ціни на українські єврооблігації знизилися у понеділок, 3 березня, після загострення відносин між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Reuters .

Деталі

Найвідчутніше падіння продемонстрували цінні папери з погашенням у 2035 році – їхня вартість зменшилася на 3,63 цента, досягнувши 61,68 цента за долар. За даними Tradeweb, це найнижчий показник за останній місяць.

Тиск торкнувся ВВП-варантів України, виплати за якими залежать від економічного зростання країни. Їхня ціна впала більш ніж на 2 центи, склавши трохи понад 80 центів.

Reuters пише, що останнім часом ринок українського боргу нагадує нестабільні американські гірки. У середині лютого, коли Трамп назвав Зеленського «диктатором» і почав налагоджувати зв’язки з Росією, ціни на українські облігації різко обвалилися.

Проте минулого тижня вони частково відновилися завдяки очікуванням угоди про видобуток корисних копалин, яка могла б заручитися підтримкою США у війні. Цей оптимізм зник після того, як Зеленський у п’ятницю перервав візит до Вашингтона, де планувалося підписання угоди, пише видання.

Контекст

28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч Трампа, Венса та Зеленського, яка завершилася скандалом. Президент США звинуватив Зеленського у небажанні домовлятися про мир, після чого українську делегацію попросили залишити Білий дім.

Журналістка Fox News Джекі Гайнріх, посилаючись на джерела в оточенні Трампа, повідомила, що американський лідер фактично «виштовхав» Зеленського. За словами співрозмовників, це була не ініціатива української сторони, а розпорядження Трампа.

Джерела зазначили, що Україна прагнула «перезапустити» відносини, але держсекретар Марко Рубіо та радник із нацбезпеки Майк Волц повідомили делегації, що Зеленський має повернутися лише з готовністю до переговорів. Угоду про корисні копалини, заплановану на той день, не підписали.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News заявила, що Зеленський ігнорує реалії війни та розраховує на підтримку США без подяки. За її словами, нова адміністрація не фінансуватиме війну «порожніми чеками», адже американці втомилися від витрат. Вона додала, що Трамп хоче завершити конфлікт, а Зеленський втратив шанс на угоду, яка могла б допомогти Україні та США.