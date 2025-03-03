Зеленський готовий відновити «рівноправний діалог» з Трампом і підписати угоду про надра

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зможе врятувати свої відносини з президентом США Дональдом Трампом після їхньої суперечки в Овальному кабінеті , але переговори мають продовжуватися за зачиненими дверима. Про це він сказав журналістам в аеропорту Лондона після саміту з європейськими лідерами 2 березня, пише Reuters .

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Зеленський сказав, що все ще готовий підписати угоду про мінерали і переконаний, що США не припинять свою допомогу Україні, адже як «лідери цивілізованого світу» вони не захочуть допомагати президенту Росії Володимиру Путіну. Але він додав, що залишається готовим до будь-якого сценарію.

«Щодо порятунку відносин, я думаю, наші відносини триватимуть», – сказав Зеленський і додав: «Я не вважаю правильним, коли такі обговорення повністю відкриті […] Формат того, що сталося, я не думаю, що він приніс нам щось позитивне чи додаткове як партнерам».

«Ми гідні рівноправного діалогу» […] Якщо президент США запросить його «для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних питань і реальних, рішучих дій і відповідей – я приїду», – цитує Зеленського Bloomberg.

Він заявив, що зараз неправильно обговорювати відмову від захоплених Росією територій і наголосив, що не буде обговорювати капітуляцію. «Наші свободи і цінності не продаються», – заявив президент.

Контекст

28 лютого Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона на підписання угоди про корисні копалини, однак під час протокольного заходу в Овальному кабінеті Білого дому в нього сталася перепалка Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. У підсумку підписання угоди було скасовано. Зеленський достроково покинув Білий дім і полетів до Лондона, де він зустрівся з Стармером 1 березня. За підсумками зустрічі Україна і Велика Британія також підписали кредитну угоду на суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів для підтримки обороноздатності Києва.

2 березня Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над «планом з припинення вогню», пізніше цей план представлять США.

Франція та Велика Британія запропонували запровадити часткове перемир’я між Росією та Україною тривалістю один місяць, яке не стосуватиметься наземних бойових дій, розповів напередодні президент Франції Еманюель Макрон.