Трамп обговорить з радниками припинення допомоги Україні – NYT

Президент США Дональд Трамп у понеділок проведе зустріч із радниками з питань національної безпеки, щоб, імовірно, обговорити можливість призупинення або повного скасування військової підтримки України. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

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Трамп планує обговорити з ключовими помічниками, зокрема з держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом, «низку політичних рішень про Україну та, можливо, вжити відповідних кроків», пише видання.

За даними NYT, йдеться, зокрема, про перегляд американської військової допомоги Україні, включно з призупиненням чи скасуванням поставок боєприпасів і техніки, які були схвалені та оплачені ще за адміністрації Байдена.

Контекст

28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч між Зеленським і Трампом, мета якої полягала в підписанні угоди про рідкоземельні мінерали, але перемовини закінчилися конфліктом. Під час спілкування з пресою дискусія про припинення вогню швидко переросла в гостру суперечку.

Зеленський наголосив на необхідності гарантій безпеки та повноцінної участі Києва в переговорах, заявивши: «Ніхто не має права диктувати нам умови». Трамп, у свою чергу, згадав про зруйновані українські міста та нестачу людських ресурсів, на що Зеленський порадив йому особисто відвідати Україну й переконатися в ситуації. У відповідь Трамп сказав: «Ви повинні бути вдячними, у вас немає сильної позиції», нагадавши про допомогу в розмірі $350 млрд. Зеленський відрізав: «Я не граю в азартні ігри».

Він наголосив, що Європа повинна бути залучена до переговорного процесу, а пропозиція Трампа про перемир’я без чітких гарантій є неприйнятною, адже Росія вже 25 разів порушувала подібні домовленості. Зустріч завершилася передчасно: Зеленський залишив Білий дім, а угоду так і не підписали. Трамп пізніше заявив, що український лідер не налаштований на мир.

За інформацією The Washington Post, яка посилається на високопосадовця Білого дому, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зупинки всіх поточних поставок військової допомоги Україні. Джерело зазначило, що це рішення може бути реакцією на «висловлювання Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті та його небажання йти на компроміси в питанні мирного врегулювання».