Європа має бути готова до зростання видатків на оборонну підтримку України. Головне з виступу генсека НАТО у Давосі

Європейські країни повинні готуватися до збільшення оборонної підтримки України, зокрема до фінансування постачань зброї зі США. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте 23 січня на «Українському сніданку» в Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

Європейська відповідальність за підтримку України. Генсек НАТО закликав країни Європи бути готовими до зростання витрат на оборонну підтримку України. Він наголосив, що така перспектива є реалістичною, якщо нова адміністрація США продовжить постачати озброєння в нинішньому форматі.

Генсек НАТО закликав країни Європи бути готовими до зростання витрат на оборонну підтримку України. Він наголосив, що така перспектива є реалістичною, якщо нова адміністрація США продовжить постачати озброєння в нинішньому форматі. Проблема фінансування оборони в Європі. Рютте наголосив, що Європа вкладає недостатньо коштів в оборону, фокусуючись переважно на соціальних потребах, медичній та пенсійній системах. Видатки країн НАТО на оборону ще не досягають 2% ВВП, а цього рівня вже недостатньо для забезпечення довгострокової безпеки.

Рютте наголосив, що Європа вкладає недостатньо коштів в оборону, фокусуючись переважно на соціальних потребах, медичній та пенсійній системах. Видатки країн НАТО на оборону ще не досягають 2% ВВП, а цього рівня вже недостатньо для забезпечення довгострокової безпеки. Перегляд стандартів НАТО . Поточний рівень 2% ВВП на оборону підлягає перегляду, і очікується, що цей показник буде збільшено. За словами Рютте, НАТО повинно більше інвестувати у виробництво озброєнь, укладати великі контракти та запроваджувати інновації. Рютте зазначив, що Китай виробляє промислову продукцію значно швидше, ніж США, а російське виробництво боєприпасів випереджає спільне виробництво НАТО.

. Поточний рівень 2% ВВП на оборону підлягає перегляду, і очікується, що цей показник буде збільшено. За словами Рютте, НАТО повинно більше інвестувати у виробництво озброєнь, укладати великі контракти та запроваджувати інновації. Рютте зазначив, що Китай виробляє промислову продукцію значно швидше, ніж США, а російське виробництво боєприпасів випереджає спільне виробництво НАТО. Уроки війни в Україні. За словами генсека НАТО, Україна показала, що ефективність і швидке впровадження інновацій важливіші за прагнення до досконалості в обороні. Це урок, який НАТО має врахувати для посилення своєї обороноздатності.

За словами генсека НАТО, Україна показала, що ефективність і швидке впровадження інновацій важливіші за прагнення до досконалості в обороні. Це урок, який НАТО має врахувати для посилення своєї обороноздатності. Геополітична загроза. Рютте наголосив, що війна в Україні є не лише європейським, а й глобальним конфліктом, у якому задіяні Китай, Північна Корея, Іран і Росія. Програш України у війні може призвести до значно вищих витрат для НАТО в майбутньому та змінити геополітичний баланс.

Рютте наголосив, що війна в Україні є не лише європейським, а й глобальним конфліктом, у якому задіяні Китай, Північна Корея, Іран і Росія. Програш України у війні може призвести до значно вищих витрат для НАТО в майбутньому та змінити геополітичний баланс. Збереження підтримки США. Підтримка України з боку США є критично важливою для зміцнення її позиції перед потенційними мирними переговорами. На думку Рютте, забезпечення успіху України – це спосіб уникнути серйозних геополітичних наслідків для НАТО та світу.

Контекст

Згідно з опитуваннями КМІС, більшість українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО (46%), ніж у ЄС (22%). Хоча членство в обох союзах є важливим для більшості населення, проте пріоритет – у НАТО, вочевидь, через гостру вимогу українців мати надійні гарантії безпеки.

20 січня розпочався щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі. Крім церемонії відкриття з концертом та нагородженням Crystal Awards, серед подій відбулася дискусія навколо інавгурації Дональда Трампа та його перших кроків як президента США. Серед учасників панелі – міжнародний редактор The Economist Патрік Фоуліс, президент глобального аналітичного центру ORF Самір Саран, головна редакторка The National Міна Аль-Орайбі та головред Time Сем Джейкобс. Детальніше про це – читатайте тут.

Під час виступу на ВЕФ 21 січня Зеленський заявив, що Європа повинна відбутися як глобальний гравець, і їй необхідно обʼєднатися, оскільки Росія може виставити 1,3–1,5 млн солдат, Україна ж має 800-тисячну армію. Про що ще йшлося у його виступі – читайте тут.