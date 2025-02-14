США не готові говорити про Україну в НАТО, бо вважають це ескалацією з РФ – Зеленський

США і президент Дональд Трамп не готові говорити про членство України в НАТО, бо вважають це ескалацією з росіянами, повідомив журналістам президент Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції.

Ключові факти

«Сьогоднішня Америка і президент Трамп, вони не готові говорити про НАТО. Вони вважають, що Україна не може бути в НАТО, бо це ескалація з росіянами. Вони вважають, що те, що НАТО в Конституції, це є головним чинником окупації України», – сказав він.

За його словами, Україні без вступу в НАТО потрібна армія чисельністю 1,5 млн зі зброєю НАТО, щоб захистити країну.

Водночас на думку Зеленського, у США наразі немає готового плану завершення війни.

«Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми готові говорити про все: від контингенту до гарантій безпеки. Ми в НАТО чи НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна», – сказав президент.

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоч він уникав обговорення того, як збирається це зробити.

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і про готовність працювати разом на рівні команд, про технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Міністр оборони США Піт Гегсет висловив серйозні сумніви щодо можливості вступу України в НАТО та відновлення її до кордонів 1991 року. За його словами, Трамп прагне завершити конфлікт шляхом дипломатії та залучити Росію і Україну до переговорного процесу.

13 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США введуть проти Москви санкції і, можливо, вживатимуть військових заходів, якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує Києву довгострокову незалежність.