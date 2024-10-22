Європарламент схвалив надання Україні до €35 млрд кредиту за рахунок російських активів

Заморожені активи РФ в ЄС сягають €210 млрд і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у €2,5 млрд-€3 млрд на рік.

Депутати Європарламенту дали добро на надання Україні кредиту у розмірі до €35 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів, йдеться у резолюції . Новий кредит є вкладом ЄС у підтримку України, погоджену країнами G7 у червні.

Ключові факти

Прибуток від заморожених російських державних активів буде спрямований на погашення кредиту.

Кошти буде виплачено до кінця 2025 року.

Цей кредит є частиною пакету G7, узгодженого у червні минулого року, щодо надання до $50 млрд фінансової підтримки Україні. Остаточна сума, яку внесе ЄС, може бути нижчою залежно від розміру кредитів, наданих іншими партнерами G7.

Механізм кредитної співпраці України, нещодавно створена структура, зробить майбутні доходи від заморожених активів російського Центрального банку, які є в ЄС, доступними для України. Ці кошти допоможуть Україні обслуговувати та погашати кредит ЄС, а також кредити від інших партнерів G7.

Хоча засоби механізму можуть бути використані для обслуговування та погашення кредитів, Київ може розподіляти кошти на власний розсуд.

Міністерство фінансів України повідомило, що рішення ще має бути погоджено Радою ЄС.

Очікується, що кошти будуть доступні Україні вже цьогоріч. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби, у тому числі соціальні і гуманітарні.

Контекст

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту у розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів у розмірі близько €260 млрд, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд, а $10 млрд, що залишилися, розділять між собою Велика Британія, Японія і Канада.

У вересні Єврокомісія оголосила про надання кредиту ЄС у розмірі €35 млрд для України в рамках плану партнерів G7 з видачі кредитів на суму до $50 млрд.

Майбутні прибутки від заморожених російських державних активів підуть на фінансування кредитів. Близько €210 млрд активів Центрального банку Росії перебувають у ЄС і залишаються замороженими через санкції, введені у звʼязку з вторгненням Москви в Україну в лютому 2022 року.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів та використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення в Україні.