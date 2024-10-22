Європарламент схвалив надання Україні до €35 млрд кредиту за рахунок російських активів

Депутати Європарламенту дали добро на надання Україні кредиту у розмірі до €35 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів, йдеться у резолюції. Новий кредит є вкладом ЄС у підтримку України, погоджену країнами G7 у червні.
Заморожені активи РФ в ЄС сягають €210 млрд і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у €2,5 млрд-€3 млрд на рік.
Ключові факти
- Прибуток від заморожених російських державних активів буде спрямований на погашення кредиту.
- Кошти буде виплачено до кінця 2025 року.
- Цей кредит є частиною пакету G7, узгодженого у червні минулого року, щодо надання до $50 млрд фінансової підтримки Україні. Остаточна сума, яку внесе ЄС, може бути нижчою залежно від розміру кредитів, наданих іншими партнерами G7.
- Механізм кредитної співпраці України, нещодавно створена структура, зробить майбутні доходи від заморожених активів російського Центрального банку, які є в ЄС, доступними для України. Ці кошти допоможуть Україні обслуговувати та погашати кредит ЄС, а також кредити від інших партнерів G7.
- Хоча засоби механізму можуть бути використані для обслуговування та погашення кредитів, Київ може розподіляти кошти на власний розсуд.
- Міністерство фінансів України повідомило, що рішення ще має бути погоджено Радою ЄС.
- Очікується, що кошти будуть доступні Україні вже цьогоріч. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби, у тому числі соціальні і гуманітарні.
Контекст
У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту у розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів у розмірі близько €260 млрд, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд, а $10 млрд, що залишилися, розділять між собою Велика Британія, Японія і Канада.
У вересні Єврокомісія оголосила про надання кредиту ЄС у розмірі €35 млрд для України в рамках плану партнерів G7 з видачі кредитів на суму до $50 млрд.
Майбутні прибутки від заморожених російських державних активів підуть на фінансування кредитів. Близько €210 млрд активів Центрального банку Росії перебувають у ЄС і залишаються замороженими через санкції, введені у звʼязку з вторгненням Москви в Україну в лютому 2022 року.
Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів та використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення в Україні.
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