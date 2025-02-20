Європейські акції випереджають американські з часу інавгурації Трампа. Що вплинуло на зростання

Європейські фондові ринки випереджають американські з моменту інавгурації Дональда Трампа 20 січня, пише FT . Експерти пояснюють це тим, що США поки що утримуються від запровадження тарифів проти ЄС, і перспективами мирних переговорів про завершення війни РФ проти України.

Деталі

Індекс Stoxx Europe 600 зріс на 5,6% з 17 січня, тоді як американський S&P 500 піднявся лише на 2,5%, а Nasdaq – на 2,2%

Побоювання щодо агресивної тарифної політики від Трампа поки що не справдилися, і це дало поштовх європейським акціям. Додатковими факторами зростання стали зниження процентних ставок Європейським центральним банком і активізація кредитування.

Це найкращий початок року для європейських акцій з кінця 1980-х і найсильніше зростання щодо США за майже 10 років, кажуть аналітики Bank of America. Раніше Європа відставала через бум технологій на Волл-стріт. Зараз інвестори підвищують ставки на європейські акції, вважаючи їх недооціненими, зазначило видання.

Активне зростання спостерігається в секторах фінансів, оборони та «люксу», наприклад, акції німецького виробника зброї Rheinmetall підскочили на 34%, а швейцарської компанії з продажу предметів розкоші Richemont – на 11%. Водночас євро зросло на 1,6% проти долара.

Інфографіка: FT

Контекст

Попри зростання, залишається ризик, що США все ж введуть мита проти ЄС. Трамп уже запровадив 25-відсоткові тарифи на товари з Канади та Мексики, а також 10-відсоткові – на китайський імпорт.

19 лютого Трамп заявив про можливе запровадження 25-відсоткових мит на імпорт автомобілів, напівпровідників і фармацевтичних препаратів. За словами експертів, такі заходи можуть серйозно вдарити по автомобільній галузі. Торік до США було ввезено близько 8 млн авто, що становило майже половину всіх продажів на ринку. Під загрозою опиняться європейські виробники, зокрема Volkswagen AG, а також азійські компанії, такі як Hyundai Motor Co. Європейські ринки відреагували падінням після заяви президента США.

Експерти попереджають, що європейське зростання може виявитися короткостроковим, якщо торговельна політика Трампа стане жорсткішою.

20 лютого стало відомо, що ЄС готовий розглянути питання про зниження мит на автомобілі та інші товари, щоб запобігти торговельному протистоянню із США.