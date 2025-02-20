Европейские акции опережают американские с момента инаугурации Трампа. Что повлияло на рост

Европейские фондовые рынки опережают американские с момента инаугурации Дональда Трампа 20 января, пишет FT . Эксперты объясняют это тем, что США пока воздерживаются от введения тарифов против ЕС, и перспективами мирных переговоров о завершении войны РФ против Украины.

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Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 5,6% с 17 января, тогда как американский S&P 500 поднялся всего на 2,5%, а Nasdaq – на 2,2%.

Опасения по поводу агрессивной тарифной политики от Трампа пока не оправдались, и это дало толчок европейским акциям. Дополнительными факторами роста стали понижение процентных ставок Европейским центральным банком и активизация кредитования.

Это лучшее начало года для европейских акций с конца 1980-х и самый сильный рост по отношению к США за почти 10 лет, говорят аналитики Bank of America. Ранее Европа отставала из-за бума технологий на Уолл-стрит. Сейчас инвесторы повышают ставки на европейские акции, считая их недооцененными, отметило издание.

Активный рост наблюдается в секторах финансов, обороны и «люкса», например, акции немецкого производителя оружия Rheinmetall подскочили на 34%, а швейцарской компании по продаже предметов роскоши Richemont – на 11%. В то же время евро выросло на 1,6% против доллара.

Инфографика: FT

Контекст

Несмотря на рост, остается риск, что США все же введут пошлины против ЕС. Трамп уже ввел 25-процентные тарифы на товары из Канады и Мексики, а также 10-процентные – на китайский импорт.

19 февраля Трамп заявил о возможном введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтических препаратов. По словам экспертов, такие меры могут серьезно ударить по автомобильной отрасли. В прошлом году в США было ввезено около 8 млн авто, что составляло почти половину всех продаж на рынке. Под угрозой окажутся европейские производители, в частности, Volkswagen AG, а также азиатские компании, такие как Hyundai Motor Co. Европейские рынки отреагировали падением после заявления президента США.

Эксперты предупреждают, что европейский рост может оказаться краткосрочным, если торговая политика Трампа ужесточится.

20 февраля стало известно, что ЕС готов рассмотреть вопрос о снижении пошлин на автомобили и другие товары, чтобы предотвратить торговое противостояние с США.