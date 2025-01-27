Євросоюз готується відкласти свій план відмови від російського СПГ ще на місяць – Bloomberg

Росія продовжує постачати СПГ на світовий ринок і заробляє надприбутки для фінансування війни в Україні.

Європейська комісія, ймовірно, відкладе заплановану дату публікації дорожньої карти з поетапною відмовою від останніх видів палива з Росії, включаючи скраплений природний газ (СПГ). Виконавчий орган блоку може презентувати план 26 березня, на місяць пізніше, ніж планувалося спочатку, пише Bloomberg із посиланням на джерела 27 січня.

Ключові факти

Група з десяти країн ЄС наполягала на посиленні заходів проти Росії шляхом запровадження обмежень на природний газ та СПГ. Однак ці зусилля ускладнюються необхідністю забезпечення одностайності серед усіх 27 членів блоку. Єврокомісія поставила перед собою необовʼязкову мету звільнитися від російських поставок до 2027 року.

Очікується, що дорожня карта викладе кроки, необхідні для держав-членів Європейського союзу для повної відмови від російського палива, що є частиною зусиль щодо припинення фінансування вторгнення Росії в Україну.

СПГ із Росії залишається однією з останніх великих енергетичних залежностей Європи після того, як трубопровідні потоки через Україну припинилися наприкінці минулого року.

ЄС ввіз рекордні обсяги палива з Росії минулого року, причому найбільшими імпортерами стали Франція, Іспанія та Бельгія. Низка країн ЄС також імпортують ядерне паливо з РФ.

Контекст

Брюссель послідовно підштовхував країни ЄС до скорочення залежності від російського палива з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Але він не став вводити санкції на паливо, що виходять за рамки заборони на транзитні перевезення — імпорт та реекспорт російського СПГ до інших країн..

За даними Kpler, 20% скрапленого газу, що імпортується до Європи, надходить із Росії. Основними споживачами є Франція, Іспанія та Бельгія, де постачання забезпечуються довгостроковими контрактами, вихід з яких неможливий без загальної заборони на рівні ЄС.

Україна неодноразово зверталася до ЄС із закликом припинити імпорт російського СПГ, наголошуючи на необхідності переходу до альтернативних постачань, зокрема зі США.

13 січня Bloomberg повідомив, що і рамках підготовки 16 пакету санкцій десять країн Європейського Союзу хочуть заборонити імпорт трубопровідного та скрапленого природного газу до блоку, щоб обмежити доходи, які Кремль використовує для фінансування війни в Україні. Альтернативою повної заборони може стати поступове скорочення використання російського газу та СПГ, як це вже передбачено у дорожній карті RePowerEU.