Підготовка 16-го пакету санкцій. Десять країн ЄС закликали ввести обмеження проти російського газу

Десять країн Європейського Союзу хочуть заборонити імпорт трубопровідного та скрапленого природного газу до блоку, щоб обмежити доходи, які Кремль використовує для фінансування війни в Україні, пише Bloomberg 13 січня. Йдеться про Данію, Фінляндію, Чехію, Румунію, Швецію, Ірландію, Польщу та три країни Балтії.

Ключові факти

Хоча ЄС уже заборонив імпорт російської нафти, залежність кількох країн від газу з Москви завадила йому запровадити санкції і на газ.

«У якості кінцевої мети необхідно заборонити імпорт російського газу та СПГ якнайшвидше», – йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство.

Альтернативою повної заборони може стати поступове скорочення використання російського газу та СПГ, як це вже передбачено у дорожній карті RePowerEU .

. Незважаючи на те що ЄС прагнув диверсифікації, вартість імпорту нафти, газу та вугілля з Москви з початку війни досягла понад €200 млрд, йдеться в документі, поширеному групою країн серед інших держав-членів у ході підготовки блоку до переговорів щодо наступного пакету санкцій.

У той час як загальні поставки викопного палива з Росії скоротилися, обсяги поставок СПГ до ЄС помітно зросли, досягнувши рекордного рівня у першій половині минулого року.

«У будь-якому разі російський флот танкерів-газовозів має бути підданий санкціям, які забороняють швартування та морські перевезення на території ЄС», – йдеться у документі.

Країни також хочуть, щоб заборона на експорт та закупівлі, повʼязана з проєктами СПГ, яка наразі обмежена обʼєктами, що будуються, була поширена на завершені проєкти та їх технічне обслуговування.

Вони також наполягають на додаткових обмежувальних заходах та більшій кількості списків танкерів, які перевозять російську нафту до третіх країн. Цей тіньовий флот, який допоміг Москві обійти цінову межу, введену країнами Великої сімки, є ризиками для довкілля, морської безпеки та охорони, йдеться в документі.

У той час як ЄС розпочинає внутрішні консультації щодо 16-го пакету санкцій проти Росії, країни також запропонували інші заходи, у тому числі: додаткові заборони імпорту металів, розширення заборони на транзит санкційних товарів через Росію, посилити механізми, які використовуються для запобігання обходу санкцій, подальші санкції щодо фінансових установ та ІТ-сектору.

Контекст

Обмежувальні заходи вимагають одноголосного схвалення 27 держав-членів ЄС, що стає дедалі важчою перешкодою, оскільки премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито скептично ставиться до таких кроків.

Наразі Європа із занепокоєнням спостерігає за зростанням цін на газ через холодну погоду та нові санкції США щодо російських енергоносіїв.

16 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет санкцій, спрямований на обмеження можливостей Росії вести війну проти України. Пакет включає економічні та індивідуальні обмеження, зокрема проти осіб та компаній, що сприяють військовим діям Росії.

10 січня США ввели одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. В очікуванні санкцій відбулося зростання світових цін на нафту до $80 за барель і обвал акцій російських нафтових компаній. Слідом за США Велика Британія ввела санкції проти двох російських нафтових гігантів – «Газпрома нефти» та «Сургутнефтегаза».