Данська фармацевтична компанія Novo Nordisk знову стала найдорожчою публічною компанією Європи, випередивши німецького розробника програмного забезпечення SAP SE. Про це пише Bloomberg 13 червня.
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Деталі
- У п’ятницю акції Novo Nordisk зросли на 2,3% після оголошення про переведення експериментального препарату для контролю ваги амікретину на пізню стадію розробки після консультацій із регуляторними органами.
- На ранок 13 червня ринкова капіталізація Novo Nordisk сягнула $365 млрд, тоді як SAP оцінювалася в $364,3 млрд.
- Рекордної капіталізації Novo Nordisk досягла в червні 2024 року, але згодом зіткнулася з труднощами через невтішні результати клінічних випробувань препаратів проти ожиріння та конкуренцію з американською Eli Lilly & Co. Минулого місяця компанія оголосила про заміну генерального директора Ларса Фруергаарда Йоргенсена.
- Цього тижня акції Novo різко зросли після публікації Financial Times про те, що активістський гедж-фонд Parvus Asset Management придбав частку в компанії, прагнучи вплинути на вибір нового генерального директора.
Контекст
Novo Nordisk утримувала позицію найдорожчої компанії Європи з вересня 2023 року, коли її акції стрімко зросли після випуску препарату проти ожиріння Wegovy. За кілька місяців компанія стала другою в Європі, що подолала позначку ринкової капіталізації в $500 млрд.
У січні 2025 року Novo Nordisk тимчасово втратила першість на користь французького конгломерату LVMH. У березні німецька SAP SE, найбільший європейський і третій у світі розробник корпоративного ПЗ після Microsoft і Oracle, обійшла Novo Nordisk за ринковою вартістю. Зростання акцій SAP підтримав ентузіазм інвесторів щодо розвитку її хмарного бізнесу.
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