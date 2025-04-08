Фейковий заголовок спричинив злет фондового ринку США на $2 трлн. WSJ показав, як поширювалась дезінформація

Вранці 7 квітня фондові ринки США пережили сильні коливання через фейкову новину. За пів години ринкова вартість ринку зросла на $2,4 трлн, але потім так само швидко впала. Видання WSJ показало хронологію поширення неправдивої інформації.

Деталі

Усе почалося о 10:10 за Нью-Йорком. У соцмережах з’явилися повідомлення, що президент Трамп нібито планує відкласти введення тарифів на 90 днів для всіх країн, крім Китаю. Цю новину приписали Кевіну Гассетту, директору Національної економічної ради.

Ринки відреагували миттєво. Індекс S&P 500, який на початку торгів падав на 4,7%, за 10 хвилин зріс на 3,4%. Але вже о 10:41 Білий дім спростував цю інформацію. За 23 хвилини індекс втратив $2,5 трлн. У підсумку S&P 500 закрився зі зниженням лише на 0,2%.

Звідки взялася ця новина, досі неясно. О 10:13 її опублікував популярний анонімний акаунт у соцмережі X під назвою Walter Bloomberg. Цей акаунт, який має майже мільйон підписників, часто поширює фінансові новини. «Я не зміг знайти нічого на основних каналах новин на той момент. Після швидкого пошуку в X я простежив заголовок до допису T3 Trading Group, LLC», – відповіли в особистому повідомленні WSJ. «З огляду на рух ринку (+4,5%), я вважав заголовок достовірним і опублікував його о 10:13».

Першим новину опублікував акаунт Hammer Capital о 10:11. Це анонімний профіль із 692 підписниками. Потім її підхопили інші, зокрема T3 Live.

Новина швидко поширилася. О 10:15 її зачитали в прямому ефірі на CNBC. Ведучий попередив, що джерело ще перевіряють. Але о 10:18 на екрані з’явився банер із цією інформацією без вказівки джерела. О 10:20 Reuters також поширили новину, посилаючись на CNBC.

CNBC визнав помилку. Речниця каналу пояснила, що в поспіху показали непідтверджену інформацію, але швидко виправилися в ефірі. Reuters також відкликали свою новину і вибачилися за помилку.

Скріншот із ефіру новин на CNBC

Можливо, фейк виник через неправильне тлумачення інтерв’ю Гассетта на Fox News. Його запитали про можливу паузу в тарифах, але він не дав чіткої відповіді, сказавши лише, що президент сам ухвалюватиме рішення.

Цей випадок показав, як швидко неправдива інформація може вплинути на ринки. Інвестори, які чекають новин про тарифи, реагують на будь-які повідомлення, а автоматизовані торгові системи підсилюють ці коливання, зазначила WSJ.

Контекст

2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про глобальні взаємні мита. Світові ринки відреагували падінням. Акції американських компаній обвалилися. Найбагатші люди США втратили сотні мільярдів.

Водночас 7 квітня Трамп заявив, що США отримують «мільярди доларів на тиждень» від мит, що вже діють. «Ціни на нафту знизилися, процентні ставки знизилися (повільна ФРС повинна знизити ставки!), ціни на продукти харчування знизилися, інфляції немає», – написав він.