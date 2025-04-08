Глобальні фондові ринки зростають після трьох днів потрясінь

Світові фондові ринки зростають у вівторок, 8 квітня, після трьох днів потрясінь, спричинених тарифами президента США Дональда Трампа, пише FT. Глобальні настрої дещо покращилися після того, як Трамп заявив про готовність до переговорів із ключовими торговими партнерами.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Деталі
- Загальноєвропейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 зріс на 1,7%, FTSE 100 – на 1%, німецький Dax додав 1,2%.
- Фʼючерсні контракти на індекси S&P 500 та Nasdaq Composite зросли на 1,5% та 1,2% відповідно.
- На азіатських ринках японський Topix виріс на 6% після того, як Токіо і Вашингтон домовилися про проведення торгових переговорів.
- Китайський індекс CSI 300 виріс на 0,7%, а індійський індекс Nifty 50 – на 1,3%.
- Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,2% після раннього зростання.
Контекст
Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн уже звернулися до Білого дому з ініціативою розпочати переговори щодо тарифів.
Водночас невизначеність зберігається: Білий дім спростував чутки про можливе відтермінування тарифів, заявивши, що вони можуть залишитися чинними назавжди, хоча Трамп і не виключає переговорів.
Ситуацію ускладнює пропозиція президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка 7 квітня озвучила ідею угоди про «нульові тарифи» на промислові товари між ЄС і США. Трамп відхилив цю пропозицію. Крім того, Китай пообіцяв «боротися до кінця» після погроз Трампа про додаткові мита.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.