Глобальні фондові ринки зростають після трьох днів потрясінь

Світові фондові ринки зростають у вівторок, 8 квітня, після трьох днів потрясінь, спричинених тарифами президента США Дональда Трампа, пише FT . Глобальні настрої дещо покращилися після того, як Трамп заявив про готовність до переговорів із ключовими торговими партнерами.

Деталі

Загальноєвропейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 зріс на 1,7%, FTSE 100 – на 1%, німецький Dax додав 1,2%.

Фʼючерсні контракти на індекси S&P 500 та Nasdaq Composite зросли на 1,5% та 1,2% відповідно.

На азіатських ринках японський Topix виріс на 6% після того, як Токіо і Вашингтон домовилися про проведення торгових переговорів.

Китайський індекс CSI 300 виріс на 0,7%, а індійський індекс Nifty 50 – на 1,3%.

Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,2% після раннього зростання.

Контекст

Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн уже звернулися до Білого дому з ініціативою розпочати переговори щодо тарифів.

Водночас невизначеність зберігається: Білий дім спростував чутки про можливе відтермінування тарифів, заявивши, що вони можуть залишитися чинними назавжди, хоча Трамп і не виключає переговорів.

Ситуацію ускладнює пропозиція президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка 7 квітня озвучила ідею угоди про «нульові тарифи» на промислові товари між ЄС і США. Трамп відхилив цю пропозицію. Крім того, Китай пообіцяв «боротися до кінця» після погроз Трампа про додаткові мита.