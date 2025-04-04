Тарифи Трампа за день скоротили статки найбагатших людей світу на $208 млрд. Хто втратив найбільше

Сукупні статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на $208 млрд через нові тарифи президента США Дональда Трампа, які спричинили хаос на світових ринках. Про це пише Bloomberg 4 квітня. Це падіння стало четвертим найбільшим одноденним спадом за 13-річну історію індексу Bloomberg Billionaires і найбільшим із часів піку пандемії Covid-19.

Деталі

Понад половина осіб із цього списку зазнали втрат, у середньому на 3,3%. Найбільше постраждали американські мільярдери, зокрема Марк Цукерберг із Meta та Джефф Безос із Amazon.

Мексиканець Карлос Слім, найбагатша людина країни, уникнув удару завдяки виключенню Мексики з тарифного списку Білого дому. Індекс Bolsa зріс на 0,5%, а статки Сліма збільшилися на 4% до $85,5 млрд. Близький Схід став єдиним регіоном, де мільярдери з індексу Bloomberg отримали чисті прибутки.

Найбільше втратили:

Марк Цукерберг: Засновник Meta втратив $17,9 млрд (9% статків) через падіння акцій компанії на 9%. З середини лютого акції впали на 28%.

Джефф Безос: Акції Amazon обвалилися на 9%, зменшивши статки засновника на $15,9 млрд. З лютого акції втратили понад 25%.

Ілон Маск: Гендиректор Tesla втратив $11 млрд у четвер і $110 млрд за рік через слабкі поставки та його роль радника Трампа. Акції впали на 5,5%.

Ернест Гарсія III: Гендиректор Carvana втратив $1,4 млрд після падіння акцій на 20%.

Тобі Лютке: Співзасновник Shopify втратив $1,5 млрд (17%) через обвал акцій на 20%.

Бернар Арно: Акції LVMH упали через нові 20% тарифи ЄС для США, скоротивши статки найбагатшої людини Європи на $6 млрд.

Чжан Цонгюань: Засновник Huali Industrial втратив $1,2 млрд (13%) через 34% тариф на Китай. Акції Nike, Lululemon і Adidas також упали на двозначні відсотки.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив про запровадження нових мит на імпортні товари. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він представив таблицю з переліком країн і розмірами тарифів, що варіюються від 10% до 50%. Нові мита охоплюють майже всі країни світу та набудуть чинності 5 і 9 квітня.

Це рішення спричинило різке падіння на глобальних ринках. Індекси S&P 500, Nasdaq і Dow Jones знизилися на 3,2% і понад 4% відповідно. Найбільше втратили компанії з секторів споживчих товарів, технологій та енергетики.

Акції бізнесів із виробничими ланцюгами у В’єтнамі втратили понад 12%, а ритейлери – зокрема Target, Dollar Tree і Nike – подешевшали більш ніж на 10% через залежність від імпортної продукції.

На фоні торговельної напруги просіли й криптовалюти. Біткоїн впав на 5,52% – до $81 647. Ethereum знизився на 6,17%, до $1769, XRP – на 7%, до $1,98. Найгіршу динаміку серед лідерів показала Solana – мінус 11,64%, до $113,76. Водночас BNB подешевшав на 3,8%, до $583,48.