Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) гірничорудної компанії Ferrexpo plc, що має активи в Україні, з «CCC+» до «CCC-». Про це йдеться у повідомленні агентства.

Деталі

За даними агентства, зниження рейтингу зумовлене значним погіршенням операційної ліквідності та негативним вільним грошовим потоком (FCF) через призупинення відшкодування ПДВ. Це, разом із зростанням цін на електроенергію, спричинило скорочення виробництва та зниження EBITDA.

«Ми прогнозуємо, що без відновлення відшкодування ПДВ та за умов виробництва на рівні 4,2 млн тонн Ferrexpo не вистачить коштів для покриття оборотного капіталу та капітальних витрат до кінця 2025 року», – заявили у Fitch.

Додатковим фактором є правова невизначеність, що посилює високі операційні ризики в Україні, негативно впливаючи на стабільність і ліквідність компанії. Водночас Ferrexpo не має зовнішнього боргу.

Призупинення відшкодування ПДВ, пов’язане з санкціями проти основного акціонера Костянтина Жеваго, призведе до погіршення оборотного капіталу та негативного операційного грошового потоку у 2025 році. Без відновлення відшкодування ПДВ ліквідність компанії може бути вичерпана до кінця 2025 року, прогнозують аналітики.

Fitch прогнозує для Ferrexpo у 2025 році середню ціну окатишів $105/тонна, виробництво 4,2 млн тонн, капітальні витрати $65 млн, відсутність відшкодування ПДВ і дивідендів. Негативними факторами для рейтингу є можливий дефолт, операційні збої, обмеження ліквідності через війну чи судові процеси. Позитивним фактором може стати відновлення відшкодування ПДВ і генерація нейтрального чи позитивного FCF.

Контекст

Керівництво Ferrexpo працює над вирішенням проблеми відшкодування ПДВ і зменшенням відтоку коштів. У разі невдачі планується скорочення або призупинення виробництва окатишів чи концентрату для збереження ліквідності.

Компанія також стикається з судовими позовами, зокрема позовом на 4,7 млрд грн проти її дочірньої компанії Ferrexpo Poltava Mining через спірні поручительства банку «Фінанси та Кредит», що розглядається Верховним судом України. Районний суд передав 49,5% акцій Ferrexpo у FPM національному агентству. Крім того, є цивільний позов щодо незаконного видобутку та суперечка з міноритарними акціонерами, що додає невизначеності.

Щодо виробництва, у 2024 році Ferrexpo збільшила випуск окатишів і концентрату до 6,9 млн тонн, використовуючи дві лінії огрудкування після відновлення роботи українських портів Чорного моря. Проте через обмеження ліквідності з другого кварталу 2025 року компанія скоротить роботу до однієї лінії, а обсяги виробництва впадуть до 4,2 млн тонн, з акцентом на більш рентабельний концентрат.

EBITDA компанії у 2024 році знизилася на 30% до $60 млн через падіння цін на залізну руду, премії за окатиші та високі витрати на енергію. У 2025 році прогнозується подальше зниження EBITDA до $30 млн через скорочення виробництва та тривале призупинення відшкодування ПДВ.

На 30 квітня 2025 року Ferrexpo мала $73 млн доступних грошових коштів. Компанія тримає 80% готівки за кордоном у доларах США, решту – в Україні для операційних потреб.

Ferrexpo володіє 100% ТОВ «Єристівський ГЗК», 99,9% ТОВ «Біланівський ГЗК» і 100% ПрАТ «Полтавський ГЗК».