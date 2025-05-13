Ferrexpo зупинила дві виробничі лінії окатків через проблеми з поверненням ПДВ, викликані санкціями проти Жеваго

Гірничорудна компанія Ferrexpo, що має активи в Україні, зупинила роботу двох ліній з виробництва окатків через невідшкодування податку на додану вартість (ПДВ) за експортовану продукцію. Про це повідомив фінансовий директор компанії Микола Клавдієв 13 травня.

Деталі

За словами CFO, після запровадження санкцій проти бізнесмена Костянтина Жеваго податкова служба припинила повертати ПДВ.

Це спричинило скорочення обсягів виробництва, заробітних плат, соціальних витрат і потенційних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, зазначив Клавдієв.

За його словами, компанія звернулася зі скаргою до податкової служби в Києві та провела переговори з податківцями. Проте борг із відшкодування ПДВ за січень і лютий досяг приблизно $25 млн, і ці кошти держава не повернула.

У зв’язку з цим Ferrexpo повідомила Лондонську фондову біржу та попередила уряд про можливий міжнародний арбітраж. «У нас є близько двох місяців, щоб почати вирішувати цю проблему хоча б частково», – додав фінансовий директор.

Клавдієв наголосив, що акціонери, серед яких провідні інвестиційні компанії, негативно відреагували на скорочення виробництва, що призвело до зниження ринкової капіталізації та вартості акцій.

Він також зазначив, що у 2024 році Ferrexpo інвестувала $102 млн і планувала зберегти цей рівень інвестицій у 2025 році. Однак через проблеми з ПДВ інвестиційні проєкти довелося призупинити, а кошти спрямовуються лише на мінімальне утримання основних засобів.

«Коли з’явиться можливість відновити проєкти, ми плануємо диверсифікувати виробництво, зокрема випускати не лише окатки, а й концентрат для експорту. Також хочемо продовжити впровадження безпілотних самоскидів, електрифікацію кар’єрів, будівництво сонячних електростанцій і використання біопалива. Але зараз ми можемо вкладати лише мінімальні суми», – пояснив Клавдієв.

Щодо декарбонізації, яка є вимогою ЄС, Ferrexpo продовжує підготовку до CBAM. Компанія спілкується з європейськими клієнтами та шукає способи зменшення викидів CO2 у виробництві й транспортуванні, але наразі не інвестує в ці ініціативи через брак ресурсів.

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Контекст

Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. 49,5% акцій належить Fevamotinico S.a.r.l., яку контролює Костянтин Жеваго, а 6,74% – компанії BlackRock. Ferrexpo управляє 100% акцій Полтавського та Єристівського ГЗК, а також 99,9% Біланівського ГЗК.

У 2024 році дохід компанії зріс на 43,2%, до $933,3 млн, завдяки збільшенню виробництва. Чистий збиток зменшився на 41%, склавши $50 млн.

У березні Ferrexpo попередила про можливе скорочення штату через невідшкодування ПДВ за експортну продукцію.

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало процес націоналізації 49,5% корпоративних прав Полтавського ГЗК разом із його активами. Міністерство юстиції повідомило про підготовку позову до Вищого антикорупційного суду.

5 березня компанія заявила, що врахувала рішення Печерського районного суду Києва про передачу 49,5% акцій Полтавського ГЗК до АРМА за поданням Генеральної прокуратури.

Дізнайтесь більше про причини спроби влади націоналізувати ключовий актив Костянтина Жеваго, одного з найбагатших українців за рейтингом Forbes, у матеріалі Forbes Ukraine.