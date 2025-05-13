Ferrexpo зупинила дві виробничі лінії окатків через проблеми з поверненням ПДВ, викликані санкціями проти Жеваго

Гірничорудна компанія Ferrexpo, що має активи в Україні, зупинила роботу двох ліній з виробництва окатків через невідшкодування податку на додану вартість (ПДВ) за експортовану продукцію. Про це повідомив фінансовий директор компанії Микола Клавдієв 13 травня.
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Деталі
- За словами CFO, після запровадження санкцій проти бізнесмена Костянтина Жеваго податкова служба припинила повертати ПДВ.
- Це спричинило скорочення обсягів виробництва, заробітних плат, соціальних витрат і потенційних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, зазначив Клавдієв.
- За його словами, компанія звернулася зі скаргою до податкової служби в Києві та провела переговори з податківцями. Проте борг із відшкодування ПДВ за січень і лютий досяг приблизно $25 млн, і ці кошти держава не повернула.
- У зв’язку з цим Ferrexpo повідомила Лондонську фондову біржу та попередила уряд про можливий міжнародний арбітраж. «У нас є близько двох місяців, щоб почати вирішувати цю проблему хоча б частково», – додав фінансовий директор.
- Клавдієв наголосив, що акціонери, серед яких провідні інвестиційні компанії, негативно відреагували на скорочення виробництва, що призвело до зниження ринкової капіталізації та вартості акцій.
- Він також зазначив, що у 2024 році Ferrexpo інвестувала $102 млн і планувала зберегти цей рівень інвестицій у 2025 році. Однак через проблеми з ПДВ інвестиційні проєкти довелося призупинити, а кошти спрямовуються лише на мінімальне утримання основних засобів.
- «Коли з’явиться можливість відновити проєкти, ми плануємо диверсифікувати виробництво, зокрема випускати не лише окатки, а й концентрат для експорту. Також хочемо продовжити впровадження безпілотних самоскидів, електрифікацію кар’єрів, будівництво сонячних електростанцій і використання біопалива. Але зараз ми можемо вкладати лише мінімальні суми», – пояснив Клавдієв.
- Щодо декарбонізації, яка є вимогою ЄС, Ferrexpo продовжує підготовку до CBAM. Компанія спілкується з європейськими клієнтами та шукає способи зменшення викидів CO2 у виробництві й транспортуванні, але наразі не інвестує в ці ініціативи через брак ресурсів.
Контекст
Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. 49,5% акцій належить Fevamotinico S.a.r.l., яку контролює Костянтин Жеваго, а 6,74% – компанії BlackRock. Ferrexpo управляє 100% акцій Полтавського та Єристівського ГЗК, а також 99,9% Біланівського ГЗК.
У 2024 році дохід компанії зріс на 43,2%, до $933,3 млн, завдяки збільшенню виробництва. Чистий збиток зменшився на 41%, склавши $50 млн.
У березні Ferrexpo попередила про можливе скорочення штату через невідшкодування ПДВ за експортну продукцію.
Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало процес націоналізації 49,5% корпоративних прав Полтавського ГЗК разом із його активами. Міністерство юстиції повідомило про підготовку позову до Вищого антикорупційного суду.
5 березня компанія заявила, що врахувала рішення Печерського районного суду Києва про передачу 49,5% акцій Полтавського ГЗК до АРМА за поданням Генеральної прокуратури.
Дізнайтесь більше про причини спроби влади націоналізувати ключовий актив Костянтина Жеваго, одного з найбагатших українців за рейтингом Forbes, у матеріалі Forbes Ukraine.
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