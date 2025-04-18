Ferrexpo вкотре заявила про блокування відшкодування ПДВ через санкції проти Жеваго

Дочірні компанії гірничорудної групи Ferrexpo в Україні – Полтавський ГЗК та Єристівський ГЗК – отримали нові повідомлення від податкової про призупинення відшкодування ПДВ за лютий 2025 року. Загальна сума – 456,6 млн грн (близько $11,1 млн). Про це йдеться у повідомленні компанії, пише «Інтерфакс-Україна» 18 квітня. 21 березня компанія заявляла про зупинку виплат за січень на 512,9 млн грн ($12,5 млн).

Деталі

Податкова пояснює рішення санкціями, накладеними на Костянтина Жеваго, які мають персональний характер і не стосуються безпосередньо Ferrexpo чи її дочірніх компаній.

У компанії вважають, що персональні обмеження Жеваго не повинні ставати підставою для фінансового тиску на бізнес. Компанія прогнозує, що подальші заявки на відшкодування ПДВ також будуть заблоковані.

Через призупинення повернення ПДВ Ferrexpo заявила, що змушена знижувати витрати та скорочувати виробництво. Компанія працює лише на 25% від повної потужності, зупинивши три з чотирьох ліній огрудкування.

У першому кварталі 2025 року виробництво окатків впало на 26%, до 1,35 млн т, проти аналогічного періоду торік.

Для збереження ліквідності компанія вдається до масштабного скорочення витрат – від операційних і капітальних до соціальних та гуманітарних програм.

Ferrexpo наголосила, що спільно з українською владою та міжнародними партнерами працює над вирішенням ситуації.

Контекст

Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Компанія Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольна Костянтину Жеваго, володіє 49,5% акцій, BlackRock – 6,74%. Ferrexpo контролює 100% Полтавського та Єристівського ГЗК і 99,9% Біланівського ГЗК.

У 2024 році дохід Ferrexpo зріс на 43,2%, до $933,3 млн, завдяки збільшенню виробництва, а чистий збиток зменшився на 41%, до $50 млн.

У березні Ferrexpo попередила про можливі скорочення через зупинку відшкодування експортного ПДВ.

ДБР розпочало процес націоналізації 49,5% Полтавського ГЗК разом із його активами. Мін’юст готує позов до Вищого антикорупційного суду. 5 березня Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури передав 49,5% акцій Полтавського ГЗК до АРМА.

Детальніше про спробу націоналізації активу Костянтина Жеваго, одного з найбагатших українців за версією Forbes, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.