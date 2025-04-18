Ferrexpo вкотре заявила про блокування відшкодування ПДВ через санкції проти Жеваго

Дочірні компанії гірничорудної групи Ferrexpo в Україні – Полтавський ГЗК та Єристівський ГЗК – отримали нові повідомлення від податкової про призупинення відшкодування ПДВ за лютий 2025 року. Загальна сума – 456,6 млн грн (близько $11,1 млн). Про це йдеться у повідомленні компанії, пише «Інтерфакс-Україна» 18 квітня. 21 березня компанія заявляла про зупинку виплат за січень на 512,9 млн грн ($12,5 млн).
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Деталі
- Податкова пояснює рішення санкціями, накладеними на Костянтина Жеваго, які мають персональний характер і не стосуються безпосередньо Ferrexpo чи її дочірніх компаній.
- У компанії вважають, що персональні обмеження Жеваго не повинні ставати підставою для фінансового тиску на бізнес. Компанія прогнозує, що подальші заявки на відшкодування ПДВ також будуть заблоковані.
- Через призупинення повернення ПДВ Ferrexpo заявила, що змушена знижувати витрати та скорочувати виробництво. Компанія працює лише на 25% від повної потужності, зупинивши три з чотирьох ліній огрудкування.
- У першому кварталі 2025 року виробництво окатків впало на 26%, до 1,35 млн т, проти аналогічного періоду торік.
- Для збереження ліквідності компанія вдається до масштабного скорочення витрат – від операційних і капітальних до соціальних та гуманітарних програм.
- Ferrexpo наголосила, що спільно з українською владою та міжнародними партнерами працює над вирішенням ситуації.
Контекст
Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Компанія Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольна Костянтину Жеваго, володіє 49,5% акцій, BlackRock – 6,74%. Ferrexpo контролює 100% Полтавського та Єристівського ГЗК і 99,9% Біланівського ГЗК.
У 2024 році дохід Ferrexpo зріс на 43,2%, до $933,3 млн, завдяки збільшенню виробництва, а чистий збиток зменшився на 41%, до $50 млн.
У березні Ferrexpo попередила про можливі скорочення через зупинку відшкодування експортного ПДВ.
ДБР розпочало процес націоналізації 49,5% Полтавського ГЗК разом із його активами. Мін’юст готує позов до Вищого антикорупційного суду. 5 березня Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури передав 49,5% акцій Полтавського ГЗК до АРМА.
Детальніше про спробу націоналізації активу Костянтина Жеваго, одного з найбагатших українців за версією Forbes, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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