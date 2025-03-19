Ferrexpo за 2024 рік збільшила виторг на 43%, але залишається збитковою через війну та падіння цін

Гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні у 2024 році збільшила дохід на 43,2% – до $933,3 млн – завдяки зростанню виробництва. Чистий збиток скоротився на 41%, до $50 млн. Про це йдеться у річному звіті компанії, опублікованому 19 березня.

Деталі

Ferrexpo наростила обсяги продажів на 64% – до 6,8 млн тонн, що є найвищим показником із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Це сприяло зростанню виторгу, однак середня ціна на залізну руду знизилася на 7%, а середньорічна премія на окатиші – на 10%, що вплинуло на прибутковість.

Компанія зафіксувала одноразове знецінення активів на $72 млн через песимістичний прогноз цін на залізну руду та наслідки війни. Це призвело до чистого збитку у $50 млн. Без урахування цього фактора Ferrexpo могла б отримати прибуток у $22 млн, зазначається у звіті.

Показник EBITDA скоротився на 30% – до $69 млн (з $99 млн у 2023 році) через нижчі ціни та зростання собівартості виробництва. Основними факторами зростання витрат стали високі ціни на імпортовану електроенергію та логістику.

У 2024 фінансовому році Ferrexpo змінила визначення базової EBITDA, виключивши прибутки та збитки від операційних курсових різниць: за 2023 рік цей показник був перерахований зі $130 млн до $99 млн.

Капітальні інвестиції залишилися майже незмінними – $102 млн проти $101 млн у 2023 році. Близько 40% цих коштів було спрямовано на підтримку виробничих потужностей, решта – на розвиток, зокрема будівництво нового комплексу пресової фільтрації та конвеєрної лінії для виробництва концентратів.

Контекст

Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, належить 49,5% Ferrexpo, компанії BlackRock – 6,74%. Ferrexpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Ferrexpo працює в умовах війни, що створює значні виклики – від перебоїв з електропостачанням до зростання витрат на енергію та логістику. Відновлення роботи українських чорноморських портів наприкінці 2023 року дозволило компанії розширити географію експорту, включно з країнами Близького Сходу та Азії. Водночас глобальний ринок залізної руди у 2024 році зазнав тиску через слабкий попит і надлишок пропозиції, що негативно впливало на ціни.

Доходи групи Ferrexpo за підсумками 2023 року скоротилися на 48% – до $651,8 млн ($1,2 млрд у 2022 році). Це повʼязано зі зниженням продажів через логістичні обмеження та зниженням середніх цін на залізну руду.