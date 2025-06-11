За час війни держава додала одразу три активи до свого банківського портфеля. Виклик – продати хоча б один із держбанків. Що відбувається за лаштунками цього процесу та наскільки до приватизації близькі Sense Bank, Укргазбанк, «Приват» чи навіть «Ощад»?
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