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Позбутися слона. Чи готова держава продати свої банки на третьому році війни? Forbes Ukraine розповідає про «кухню» довгоочікуваної приватизації

Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

13 хв читання

Початок війни відсунув питання держбанків на другий план і суттєво змінив ситуацію, що вже склалася напередодні. /Getty Images

Початок війни відсунув питання держбанків на другий план і суттєво змінив ситуацію, що вже склалася напередодні. Фото Getty Images

За час війни держава додала одразу три активи до свого банківського портфеля. Виклик – продати хоча б один із держбанків. Що відбувається за лаштунками цього процесу та наскільки до приватизації близькі Sense Bank, Укргазбанк, «Приват» чи навіть «Ощад»?

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