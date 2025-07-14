Кабінет Міністрів України схвалив умови повторного продажу 100% державної частки заводу «Мотордеталь-Конотоп», конфіскованого у російського сенатора Сергія Калашника. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук 14 липня.

Деталі

Підприємство буде виставлено на електронний аукціон із початковою вартістю 268,07 млн грн.

Кошти, отримані від продажу, надійдуть до державного бюджету та будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Контекст

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» – підприємство у Сумській області, що спеціалізується на виготовленні поршневих кілець для двигунів внутрішнього згоряння. Виробнича структура включає чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.

Серед клієнтів компанії – світові бренди, такі як Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

За 2022 рік дохід підприємства склав понад 334 млн грн, однак чистий збиток перевищив 20 млн грн. На кінець 2022 року активи компанії оцінювалися в 299 млн грн, а зобов’язання – у 212 млн грн.

У 2023 році Вищий антикорупційний суд передав підприємство в управління Фонду державного майна України. Раніше ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» належало підсанкційному сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашнику.

26 вересня 2024 року ФДМУ ухвалив рішення про приватизацію підприємства через онлайн-аукціон у системі «Prozorro.Продажі». Стартова ціна, визначена аукціонною комісією, становила 278,5 млн грн, однак, торги скасували через відсутність учасників.