Фонд держмайна виставив на продаж державні частки у двох націоналізованих підприємствах: 93% у ТОВ «Калуський трубний завод» та 93% у ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт». Обидва аукціони відбудуться 16 вересня 2025 року в системі «Прозорро.Продажі», прийом заявок триває до 15 вересня. Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Деталі

ТОВ «Калушський трубний завод» виставлено на аукціон зі стартовою ціною 139,7 млн грн. Гарантійний внесок – 27,9 млн грн.

Підприємство розташоване в Івано-Франківській області, місті Калуш, на вулиці Промисловій, 7. Основним видом діяльності заводу є виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас.

Об’єкт має 71 будівлю та споруду на чотирьох земельних ділянках, на балансі підприємства є 15 транспортних засобів і 1524 одиниці рухомого майна, включно з меблями, технікою та інвентарем. На підприємстві працює 112 осіб, укладено сім договорів оренди щодо нерухомого майна.

Продаж передбачає погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом шести місяців і заборону на звільнення працівників протягом цього періоду.

Серед переваг об’єкта ФДМУ називає велику площу приміщень, розвинену інфраструктуру та підключення до комунікацій. Вся продукція сертифікована, а заводська лабораторія забезпечує контроль якості на всіх етапах виробництва.

ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» виставлено на аукціон зі стартовою ціною 54,24 млн грн. Підприємство розташоване за тією ж адресою, що й Калушський трубний завод. Основним видом діяльності є оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва.

ТД «Євротрубпласт» пропонує широкий асортимент поліетиленових труб, фітингів та комплектуючих, що відповідають європейським стандартам якості, зазначає ФДМУ. Підприємство постачає продукцію Калуського та Рубіжанського трубних заводів, пропонуючи комплексні рішення для систем водопостачання, опалення, гарячого водопостачання, каналізації та газопостачання.

В «Євротрубпласті» працює сім осіб, на балансі зареєстровано десять транспортних засобів випуску 2007–2018 років.

Умови продажу передбачають погашення заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом протягом шести місяців і заборону на звільнення працівників.

Контекст

Обидві компанії раніше контролював російський бізнесмен Мирон Горіловський через кіпрську APG Polyplastic Group Ltd.

У листопаді 2024 року ВАКС ухвалив рішення про стягнення їхніх активів на користь держави через санкції, запроваджені РНБО у травні 2023 року.

У 2024 році було відкрито провадження про банкрутство Калуського трубного заводу за позовами компаній, пов’язаних із власниками APG Polyplastic Group Ltd. Суд визнав ці борги фіктивними – для уникнення санкцій та збереження контролю над активами.

Господарський суд Івано-Франківської області закрив справу про банкрутство 26 листопада 2024 року, а апеляційні та касаційні скарги, подані пов’язаними компаніями, були відхилені.

Через ТОВ «Калушський трубний завод» і ТОВ «ТД Євротрубпласт» APG Polyplastic Group Ltd брала участь у постачанні полімерних труб для комунальних підприємств України, зокрема для відновлення водопроводів в Ірпені, Гостомелі, на Харківщині та Херсонщині за кошти міжнародних донорів. Це викликало критику, оскільки продукція підприємств, контрольованих російськими власниками, використовувалася для відбудови інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.

Процес націоналізації підприємств завершився в травні 2025 року.

Виручка ТОВ «Калушський трубний завод» за підсумками 2024 року сягнула 120,8 млн грн (94 млн за 2023 рік). ТОВ «ТД Євротрубпласт» за минулий рік зменшив виручку майже у 10 разів у порівнянні з 2023 роком – до 21,5 млн грн, свідчать дані YouControl.