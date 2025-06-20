Державне товариство «Укрбуд» може перейти у власність грузинського холдингу Georgian Industrial Group Давіда Бежуашвілі. За збитковий «Укрбуд» грузинський інвестор готовий заплатити близько $20 млн. Що він планує зробити з активом

«Укрбуд» знайшов нового власника. Переможцем торгів з продажу Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», які відбулися 18 червня, стала компанія «Петро Ойл енд Кемікалс» Давіда Бежуашвілі. Засновник і власник Georgia Industrial Group підняв ставку з 262,6 млн грн до 805 млн грн.

Серед пʼяти учасників конкурсу були відомі імена. За «Укрбуд» також змагались компанія «Юніверсал Девелопмент» Вʼячеслава Супруненка та «Аларіт-Пром» Сергія Сподіна, який раніше придбав готель «Козацький» у центрі Києва і ТРЦ «Магелан».

Навіщо інвестору з Грузії українська компанія?

Стратегічний крок

«Серед напрямів холдингу – будівництво та комерційна нерухомість. Тож ринок нам знайомий», – каже директор «Петро Ойл енд Кемікалс» Іраклій Катамадзе. Він веде бізнес «Індустріальної групи Грузії» в Україні.

В Грузії у GIG 170 000 кв. м офісних, складських і торгових приміщень, вказано на її вебсайті. В Україні компанія займалися реновацією і продажем комерційних будівель в Києві та Одесі, розповів Катамадзе без деталей.

«Укрбуд» має значний потенціал, впевений Катамадзе. Він пояснює це розташуванням активів, інфраструктурною базою та потенціалом у майбутньому відновленні України.

Корпорація «Укрбуд» обʼєднує 16 підприємств, займається проєктуванням, будівництвом і орендою нерухомості.

У її власності – 114 000 кв. м площ у різних регіонах – адміністративні та виробничі будівлі, різноманітні споруди, офіси, а також база відпочинку «Проектувальник» у Дніпропетровській області. Частина активів розташована на тимчасово окупованих територіях – у Донецьку, Макіївці, Маріуполі. Дохід приносять 42 600 кв. м – у 2024-му компанія отримала від оренди майже 44 млн грн.

У користуванні компанії – 15 земельних ділянок загальною площею 11,6 га у Києві, Дніпрі, Львові, Сумах, Житомирі та інших містах.

За умовами приватизації, покупець має зберегти основні види діяльності компанії і протягом шести місяців зберігати штат. На кінець 2024-го в «Укрбуді» працювало 225 людей. Покупець має погасити борги перед працівниками та бюджетом – майже 8,5 млн грн.

Катамадзе каже, що глобальних змін не планують. «Тільки покращувати те, що є, повноцінно розвивати, щоб приносило прибуток і самому «Укрбуду», і холдингу», – додає він.

Працювати є над чим: виторг «Укрбуду» у 2024-му скоротився вдвічі – до 67 млн грн порівняно з попереднім роком, а збитки зросли вчетверо – до 13,5 млн грн, згідно з фінансовим звітом.

Хто такий Давід Бежуашвілі Бежуашвілі заснував холдинг Georgian Industrial Group (GIG) понад 30 років тому. GIG працює у 12 галузях. Основна – енергетика, інші – освіта, страхування, охорона здоровʼя, фармацевтика, виробництво будівельних матеріалів, сільське господарство тощо. У GIG понад 100 компаній і понад 10 000 співробітників, вказано на її вебсайті. Крім Грузії, компанії холдингу працюють в Казахстані, Азербайджані, Вірменіі, Узбекистані, ОАЕ. У січні 2024 року Georgian Industrial Group Holding із виторгом у $55 млн (150,2 млн грузинських лір) посів 76-е місце серед 100 найбільших приватних компаній за даними Forbes Georgia (рейтинг складений на основі фінансової звітності компаній за 2021 рік). Бежуашвілі також 17 років займався плітикою. З 1999-го до 2016 року він був депутатом парламенту Грузії. У статусі народного депутата у різні роки працював у комітетах з питань європейської інтеграції, з питань регіональної політики та місцевого самоврядування, у комітеті закордонних справ, очолював підкомітет з питань податків і оподаткування. Читати більше Згорнути

Не перша спроба в Україні

Найбільший із активів групи – Херсонський морський торговельний порт – простоює після часткового руйнування росіянами в 2022-му. Незважаючи на деокупацію, порт не може працювати через закриту акваторію, додає каже. «Країна-агресор забирає у нас то одне, то інше», – додає він.

GIG отримала контроль над портом у 2020-му – це був перший випадок концесії великого індустріального об’єкту в Україні. Очікувані інвестиції в розвиток порту та інфраструктури навколо нього складали 318 млн грн.

В окупації також залишається підприємство з виробництва бітуму, говорить Катамадзе.

GIG володіє щонайменше 11 активами в Україні. Бежуашвілі зазначений кінцевим бенефіціаром у таких компаніях:

100% – «Петро ойл енд кемікалс», «УЕР руф солар Київ», «Тінвест», «Контейнер логістікс»;

90% – «Українські енергетичні рішення 2018»;

50% – «Херсонський порт», «Рисоіл-Херсон», «Бєлкін», «Бета плас фертіліті клінік Юкрейн»;

30% – «Індар».

Найбільший дохід серед цих компаній у 2024-му згенерував виробник інсуліну «Індар» – 638 млн грн. На другому місці – енергетична компанія «Українські енергетичні рішення 2018» – 40 млн грн.

Найбільші збитки – 18 млн грн – у «Петро Ойл енд Кемікалс». Основний вид діяльності цієї компанії, згідно з КВЕД, – «виробництво продуктів нафтоперероблення». Однак зараз вона не займається паливом, а лише управляє українськими активами GIG в Україні. Причини збитків Катамадзе пояснює, в першу чергу, простоєм після деокупації Херсонського порту і тим, що бітумний завод досі в окупації.

У довгостроковій стратегії GIG в Україні – розвиток будівництва, енергетики, промисловості, логістики. Компанія вже реалізує сонячні проєкти у сфері сонячної генерації і розглядає зелену енергетику як пріоритет, йдеться у відповіді пресслужби GIG.

«Багато наших інвестицій не принесли очікуваних результатів, але сподіваюся, що з «Укрбудом» все буде інакше», – додає Катамадзе.