Фонд Вікторії Тігіпко TA Ventures та інвестклуб ICLUB вклали $4 млн в американський Berry Street

Український фонд TA Ventures та обʼєднання бізнес-ангелів ICLUB інвестували $4 млн у стартап Berry Street, що розробляє платформу для дієтологів. Про це Forbes Ukraine повідомили у TA Ventures.
TA Ventures – найактивніший український венчурний фонд із 259 інвестиціями, 83 екзитами й більш ніж 150 активних стартапів у портфелі.
Ключові факти
- Berry Street залучив $50 млн інвестицій у раунді B. Чек TA Ventures та ICLUB у цьому раунді — $4 млн
- Серед інвесторів раунду також британський фонд Northzone, бельгійський Sofina та американський FJ Labs.
- Для TA Ventures, який заснувала Вікторія Тігіпко, та ICLUB — це повторна інвестиція, зазначається у пресрелізі. Уперше вони інвестували у Berry Street на етапі seed-раунду.
- Заснований у 2021-му Berry Street розробляє платформу, яка автоматизує адміністративні та пацієнтські процеси дієтологів. Сервіс має ШІ-інструменти для планування, оплати та дотримання вимог HIPAA тощо. Зазначається, що у 2024-му бізнес Berry Street виріс увосьмеро.
- Отримане фінансування стартап спрямує на розширення команди, технологічний розвиток та вихід на нові ринки.
Контекст
На кінець 2024‐го TA Vеntures – найактивніший український венчурний фонд із 259 інвестиціями (включно з додатковими раундами у портфельні компанії), 83 екзитами й понад 150 активних стартапів у портфелі.
З них, за словами Тігіпко, 15 єдинорогів і 23 компанії з оцінкою від $100 млн до $1 млрд. З українських венчурних гравців найближче до таких масштабів дістався Flyer One Ventures від засновників IT‐компанії Genesis. На кінець 2024‐го цей фонд інвестував понад $43 млн у 87 українських і міжнародних стартапів.
Детальніше про TA Vеntures — у статті Forbes Ukraine від січня 2025-го.
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