Фонд Вікторії Тігіпко TA Ventures та інвестклуб ICLUB вклали $4 млн в американський Berry Street

Український фонд TA Ventures та обʼєднання бізнес-ангелів ICLUB інвестували $4 млн у стартап Berry Street, що розробляє платформу для дієтологів. Про це Forbes Ukraine повідомили у TA Ventures.

TA Ventures – найактивніший український венчурний фонд із 259 інвестиціями, 83 екзитами й більш ніж 150 активних стартапів у портфелі.