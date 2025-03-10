Ford інвестує до €4,4 млрд у свій проблемний бізнес у Німеччині

Американський автогігант Ford інвестує до €4,4 млрд у свій проблемний німецький бізнес, пише Reuters з посиланням на повідомлення компанії 10 березня.

Деталі

Німецький підрозділ Ford-Werke продовжить реалізацію ініціатив зі стратегічної трансформації, зосередившись на скороченні витрат та підвищенні конкурентоспроможності, заявили у Ford.

«Докапіталізація наших німецьких операцій підтримує трансформацію нашого бізнесу в Європі та посилює нашу здатність конкурувати з оновленим портфелем продуктів», – сказав Джон Лоулер, віцепрезидент Ford Motor Company.

За його словами, компанія націлена на спрощення управління, скорочення витрат та підвищення ефективності.

Капітальні вливання мають допомогти Ford-Werke вирішити проблему надмірних запозичень та забезпечення фінансування багаторічного бізнес-плану.

Лоулер закликав європейських політиків розробити чіткий план дій для просування електромобілів і приведення цілей щодо викидів у відповідність до споживчого попиту.

Контекст

Згідно з планами керівництва, на Ford чекає скорочення робочих місць – кожне четверте з нинішніх 12 000 робочих місць на заводі у Кельні буде ліквідоване протягом трьох років. У Кельні концерн виробляє дві моделі електромобілів, які були запущені 2024 року, але продажі йдуть повільно.

Загалом автомобільна промисловість Європи зіткнулася із закриттям заводів через жорстку конкуренцію з Китаєм, що послабило попит. Галузь також готується до запровадження тарифів США. Наприкінці лютого Дональд Трамп заявив, що запровадить мита у розмірі 25% на товари, що імпортуються з ЄС, зокрема, й автомобілі.

Водночас в ЄС заявляли, що готові розглянути питання про зниження мит на автомобілі та інші товари, щоб запобігти торговельному протистоянню зі США.