Франція відновила постачання Україні авіаційного гасу для винищувачів

Міноборони відновило постачання авіаційного пального від іноземних партнерів для потреб Сил оборони, повідомляє пресслужба відомства 21 травня. Партія від Франції, що оцінюється у 85 млн грн, днями вже перетнула кордон.

Ключові факти

Франція відновила постачання авіаційного пального високої якості, обсягів якого вистачить на тривалий час забезпечення українських винищувачів. Чергова партія на 85 млн грн вже прибула в Україну.

Постачанням сприяють польські партнери, що взяли на себе частину логістичних витрат та інші організаційні питання.

Зазначається, що відновлення постачань це стало можливим завдяки роботі Управління моніторингу міжнародної військової допомоги Міноборони. Його фахівці у взаємодії з Командуванням Сил логістики ЗСУ опрацювали необхідний перелік документів, підтвердили отримання попередніх обсягів авіаційного пального та актуальну потребу для забезпечення парку винищувачів у складі підрозділів Сил оборони.

Контекст

У серпні 2024-го Міністерство оборони виявило понад 17 т неякісних пально-мастильних матеріалів, які були поставлені для потреб Збройних сил України. Загальна вартість неякісних нафтопродуктів склала 1,6 млн грн. Фахівці дослідили більше 400 проб пально-мастильних матеріалів, серед яких автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, а також мастильні матеріали та спеціальні рідини.

Міністерство оборони планує обʼєднати Державного оператора тилу (ДОТ) та Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) в одну агенцію після завершення воєнного стану. За словами директора АОЗ Арсена Жумаділова, у Силах оборони має бути єдина структура, що проводить закупівлі. Оскільки обʼєднання буде на базі АОЗ, керуватиме оновленою агенцією Жумаділов.