Франція відновила постачання Україні авіаційного гасу для винищувачів

Міноборони відновило постачання авіаційного пального від іноземних партнерів для потреб Сил оборони, повідомляє пресслужба відомства 21 травня. Партія від Франції, що оцінюється у 85 млн грн, днями вже перетнула кордон.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключові факти
- Франція відновила постачання авіаційного пального високої якості, обсягів якого вистачить на тривалий час забезпечення українських винищувачів. Чергова партія на 85 млн грн вже прибула в Україну.
- Постачанням сприяють польські партнери, що взяли на себе частину логістичних витрат та інші організаційні питання.
- Зазначається, що відновлення постачань це стало можливим завдяки роботі Управління моніторингу міжнародної військової допомоги Міноборони. Його фахівці у взаємодії з Командуванням Сил логістики ЗСУ опрацювали необхідний перелік документів, підтвердили отримання попередніх обсягів авіаційного пального та актуальну потребу для забезпечення парку винищувачів у складі підрозділів Сил оборони.
Контекст
У серпні 2024-го Міністерство оборони виявило понад 17 т неякісних пально-мастильних матеріалів, які були поставлені для потреб Збройних сил України. Загальна вартість неякісних нафтопродуктів склала 1,6 млн грн. Фахівці дослідили більше 400 проб пально-мастильних матеріалів, серед яких автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, а також мастильні матеріали та спеціальні рідини.
Міністерство оборони планує обʼєднати Державного оператора тилу (ДОТ) та Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) в одну агенцію після завершення воєнного стану. За словами директора АОЗ Арсена Жумаділова, у Силах оборони має бути єдина структура, що проводить закупівлі. Оскільки обʼєднання буде на базі АОЗ, керуватиме оновленою агенцією Жумаділов.
- Категорія
- Новини
- Дата
-
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.