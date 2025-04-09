Міноборони планує обʼєднати ДОТ та АОЗ після завершення воєнного стану – Жумаділов

Міністерство оборони планує обʼєднати Державного оператора тилу (ДОТ) та Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) в одну агенцію після завершення воєнного стану, повідомив директор АОЗ Арсен Жумаділов під час спілкування з журналістами, пише «Бабель» 9 квітня.

Ключові факти

За словами Жумаділова, у Силах оборони має бути єдина структура, що проводить закупівлі. Оскільки обʼєднання буде на базі АОЗ, керуватиме оновленою агенцією Жумаділов.

«Обʼєднання двох агенцій відбудеться лише після скасування воєнного стану. Але готувати обʼєднання треба вже, щоб комісія з реорганізаціїї підготувала всі необхідні заходи, щоб обʼєднати агенції, як тільки ухвалять відповідне рішення», – сказав він.

Комісію з реорганізації теж очолюватиме Жумаділов.

Контекст

У вересні минулого року міністр оборони Рустем Умєров розглядав можливість об‘єднати АОЗ та ДОТ. Тоді він посилався на стандарти НАТО. Тоді два топпосадовці розповідали Forbes Ukraine, що очолити об’єднану агенцію мав Арсен Жумаділов.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника – Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, директоркою Агенції оборонних закупівель і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з Наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира. Згодом замість них призначили Івана Гаврилюка та Станіслава Гайдера.

Кліменкова та Безрукову міністр оборони назвав тими, хто «провалив роботу» із закупівель озброєння. Після ситуації навколо АОЗ НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою.

6 березня Міністерство оборони призначило Жумаділова на посаду директора ДП «Агенції оборонних закупівель», він залишив посаду директора «Державного оператора тилу».