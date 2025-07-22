Проєкт OpenAI із побудови у США ШІ-інфраструктури на $500 млрд гальмується і змінює плани через розбіжності між партнерами та складнощі з реалізацією. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Деталі

Через шість місяців після анонсу проєкту Stargate за участі японського мільярдера Масайосі Сона, Сема Альтмана та президента Трампа, компанія, відповідальна за його втілення, не уклала жодної угоди щодо будівництва дата-центрів, пише WSJ. SoftBank Сона та OpenAI Альтмана, які спільно керують Stargate, не можуть дійти згоди щодо ключових умов партнерства, зокрема щодо вибору місць для будівництва.

У січні компанії обіцяли негайно інвестувати $100 млрд, але зараз проєкт обмежується скромнішою метою – будівництвом невеликого дата-центру в Огайо до кінця року. Це уповільнення стало ударом для амбіцій Сона, який, попри мільярдні інвестиції, відстає у швидкозмінному секторі ШІ.

SoftBank раніше цього року вклав $30 млрд в OpenAI, що стало найбільшою інвестицією в стартап, але це супроводжувалося боргами та продажем активів.

Альтман, прагнучи забезпечити обчислювальні потужності для ChatGPT, уклав угоди з іншими операторами дата-центрів, зокрема з Oracle на $30 млрд на рік, що не включає SoftBank. Ця угода передбачає 4,5 гігавата потужностей, достатніх для живлення чотирьох мільйонів будинків. OpenAI також уклала угоду з CoreWeave, що разом із угодою з Oracle наближається до обіцяних Stargate 5 гігаватів.

Незважаючи на труднощі, Сон і Альтман запевняють, що їхня співпраця успішна. На заході SoftBank Альтман заявив про мету побудувати 10 гігаватів дата-центрів. Компанії стверджують, що просувають проєкти в кількох штатах із «гіпершвидкістю». Проте Oracle зазначає, що Stargate ще не сформований як структура.

Однією з проблем стала суперечка щодо використання ділянок SB Energy, підтримуваної SoftBank. Крім того, OpenAI використовує назву Stargate для проєктів, які реалізуються без SoftBank, наприклад, у Техасі. Будівництво дата-центрів ускладнює пошук ділянок, закупівля чипів, забезпечення електроенергією та залучення фінансування. Stargate планує застосувати дешевший варіант для першого проєкту в Огайо.

За даними видання, OpenAI витрачає значно більше, ніж заробляє, розраховуючи на зростання доходів від клієнтів та реклами. Угода з Oracle утричі перевищує прогнозовані річні доходи компанії, яка наразі втрачає мільярди.

Контекст

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у січні в Білому домі разом із президентом США Дональдом Трампом, головою SoftBank Масайосі Соном і співзасновником Oracle Ларрі Еллісоном представив проєкт Stargate. Ця ініціатива передбачає вкладення до $500 млрд у створення дата-центрів і розвиток ШІ-інфраструктури в США.

Трамп позитивно оцінив амбіції OpenAI, назвавши їх «виявом віри в американський потенціал».

На початку травня OpenAI оголосила про плани залучення міжнародних інвестицій для розширення Stargate, щоб посилити технологічну перевагу США над Китаєм і підтримувати «демократичний ШІ». У компанії зазначили, що цей крок спрямований на просування глобальних цінностей, таких як свобода слова, відкриті ринки та захист особистих даних від надмірного державного контролю.