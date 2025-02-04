«Гігават Зеленського». В Офісі президента не полишають плани створити 1 ГВт маневрової генерації

Цього року в Україні продовжать встановлювати маневрову газову генерацію, щоби досягнути заявленого плану в 1 ГВт. Про це заявив в інтерв’ю Forbes Ukraine заступник голови Офісу президента Віктор Микита.

Ключові факти

Попри плани створити за 2024 рік 1 ГВт маневрової газової генерації, в «Укренерго» заявили про введення в експлуатацію потужностей лише на понад 130 МВт, ідеться у відповіді компанії на депутатський запит. Натомість раніше міністр енергетики Герман Галущенко звітував про 835 МВт.

Невиконання плану – погано, дав оцінку цій ситуації Віктор Микита. «Потрібно було підключати більше. Або представникам сектору енергетики говорити об’єктивніше, які роботи будуть проведені для того, щоб отримати 1 ГВт», – зазначив він.

Попри це, Офіс президента не відмовляється від плану на 1 ГВт, зазначив заступник голови ОП. Також він розраховує на внесок вітряків, установлених у Карпатах та в інших західних регіонах. «Думаю, близько 40% можна отримати тільки за рахунок вітру впродовж року-півтора», – підсумував Микита.

Контекст

У червні на конференції в Берліні президент Володимир Зеленський заявив про плани створити в Україні 1 ГВт розподіленої газової генерації, яка має допомогти в умовах постійних обстрілів енергетики з боку РФ.

У цьому питанні Україна розраховує на допомогу партнерів, адже європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами в цій галузі, зазначив тоді президент.

Та із цим виникли деякі проблеми, розповів Віктор Микита. «Партнери заявили про певні потужності, які нам нададуть, але виявилось, що їх поки не існує, їх виробляють на заводах, і були зірвані строки», – розповів він.