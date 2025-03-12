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Виторг найбільших IT-компаній в Україні падає другий рік поспіль. Але прибутки зростають. Хто втратив і заробив найбільше?

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

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У 2024-му виторг більшості великих IT-компаній, що розробляють софт на замовлення, просів. Натомість їхній прибуток виріс. У чому причини?

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Одні з найбільших в Україні IT-компаній Luxoft, Ciklum та Infopulse у 2024 році отримали найменший за три воєнні роки виторг, згідно з YouControl. Суттєве просідання в Ciklum – на 15,6% менше, ніж у 2023-му. Intellias, що була єдиною сервісною компанією, чий виторг виріс у 2023-му, цього разу просіла найбільше – на 24,3%. 

«У 2024 році стало зрозуміло, що ситуація на ІТ-ринку – це не коротка криза, а нова реальність», – пише в колонці для Forbes Ukraine старший віцепрезидент зі стратегії та технологій GlobalLogic Андрій Яворський. Світовий попит на IT-рішення продовжив падати. На українські компанії також впливає війна, через що клієнти відмовляються віддавати сюди розробку. 

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