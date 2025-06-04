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GlobalLogic призначив новою головою європейського регіону українку Юлію Штукатурову

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Юлія Штукатурова /GlobalLogic

Юлія Штукатурова Фото GlobalLogic

Компанія GlobalLogic, що входить у Hitachi Group, оголосила про зміну керівництва в Європі. Юлія Штукатурова, лідерка з більш ніж 17-річним досвідом у GlobalLogic та експертка у галузі технологій, з 1 травня обійняла посаду керівниці європейського регіону, йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

  • Юлія Штукатурова має науковий ступінь кандидатки наук у галузі математичного моделювання та обчислювальних методів.
  • Протягом своєї карʼєри вона фокусувалася на цифровій трансформації, стратегіях розвитку бізнесу й еволюції медіа, телекомунікаційної та енергетичної галузей, зазначила GlobalLogic.
  • «Наші пріоритети в Європі залишаються чіткими: поглиблювати присутність на місцевому ринку та створювати нові можливості для наших інженерних талантів», – прокоментувала своє призначення Штукатурова. 
  • Перехід на посаду набув чинності 1 травня.

Контекст

Сервісна GlobalLogic – компанія групи Hitachi, що створює IT-продукти на замовлення. Компанія надає послуги різним галузям промисловості, серед яких автомобілебудування, телекомунікації, медична сфера, роздрібна торгівля, медіа та інші. 

У 2019 році GlobalLogic заявила про обʼєднання 13 локальних центрів розробки в Україні, Польщі, Словаччині та Хорватії у єдину структуру.

В Україні компанія має трохи більше ніж 6000 фахівців, за даними DOU на липень 2024-го.

У 2024-му виторг GlobalLogic зріс на 2,2%, до 11,7 млрд грн. Однак прибуток знизився на майже 28%, до 653 млн грн, свідчать дані YouControl.

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