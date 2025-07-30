GlobalLogic, що входить до складу Hitachi Group, у першому кварталі 2025 року залучила 15 нових клієнтів у Європі, з яких девʼять обслуговують українські фахівці. Про це під час візиту до Львова розповіла керівниця європейського регіону компанії Юлія Штукатурова.

Деталі

Україна наразі генерує понад 50% регіонального виторгу компанії GlobalLogic і залишається її найбільшим європейським хабом, каже Штукатурова.

За її словами, попри війну, фінансові результати українського підрозділу залишаються на рівні 2021 року, а ефективність команд – на довоєнному рівні.

У фокусі розвитку компанії – індустрії автомобілебудування, охорони здоров’я, телекомунікацій, промисловості та медіа. Значну роль у проєктах компанії відіграє штучний інтелект, зокрема у фреймворку VelocityAI, де активно задіяні українські інженери, зазначила Штукатурова.

Компанія продовжує інвестувати в розвиток команди в Україні та розширення проєктного портфеля.

Штукатурова відвідала Львів із робочим візитом, під час якого обговорила з локальною командою перспективи зростання, соціальні ініціативи та подальшу інтеграцію українських інженерів у міжнародні проєкти. Вона відзначила стійкість українських команд і їхню найвищу залученість серед усіх європейських офісів.

Контекст

Сервісна GlobalLogic – компанія групи Hitachi, що створює IT-продукти на замовлення. Компанія надає послуги різним галузям промисловості, серед яких автомобілебудування, телекомунікації, медична сфера, роздрібна торгівля, медіа та інші.

У 2019 році GlobalLogic заявила про обʼєднання 13 локальних центрів розробки в Україні, Польщі, Словаччині та Хорватії у єдину структуру.

В Україні компанія має трохи більше ніж 6000 фахівців, за даними DOU на липень 2024-го.

У 2024 році виторг GlobalLogic зріс на 2,2%, до 11,7 млрд грн. Однак прибуток знизився на майже 28%, до 653 млн грн, свідчать дані YouControl.

Юлія Штукатурова, лідерка з більш ніж 17-річним досвідом у GlobalLogic та експертка у галузі технологій, з 1 травня обійняла посаду керівниці європейського регіону компанії.