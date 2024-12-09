Доходи глобальної індустрії реклами вперше перевищать $1 трлн. Домінування техногігантів збільшується

У 2024 році глобальні доходи від реклами вперше перевищать $1 трлн. Понад половину цієї суми розділять технологічні гіганти, такі як Google, Meta, ByteDance, Amazon і Alibaba. Про це 9 грудня пише Financial Times посилаючись на аналіз компанії GroupM, яка спеціалізується на інвестиціях у сфері медіа.

Деталі

Доходи від реклами цьогоріч зростуть на 9,5% порівняно з минулим роком. На 7,7% очікується зростання у 2025 році.

Найбільшу вигоду з цього зростання отримають цифрові рекламні постачальники, зокрема в США, а не традиційні рекламні агентства.

Цифрова реклама складатиме 73% від загального доходу вже до кінця 2024 року, зростаючи на 12,4% у 2024 році та на 10% у 2025 році.

Традиційні формати, такі як телебачення, радіо і друк, поступово втрачають популярність, зокрема доходи від друкованої реклами знизяться на 4,5% у 2024 році.

США залишаються найбільшим ринком з прогнозованими доходами $379 млрд у 2025 році, незважаючи на вплив високих процентних ставок і економічну невизначеність. У Китаї та Великій Британії також очікується зростання доходів від реклами: на 13,5% у Китаї і на 8,3% у Великій Британії.

Контекст

У 2023 році доходи від реклами великих технологічних компаній, таких як Google, Meta та Amazon, знову зросли після періоду стагнації. За перші три квартали 2023 року їхні доходи від реклами зросли на 11%, 22% і 21% відповідно. Глобальні витрати на рекламу зросли на 12% у першій половині року, але в другій половині темпи зростання сповільнились до 8%.