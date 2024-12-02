У продуктах OpenAI може зʼявитися реклама. Компанія думає над варіантами монетизації

Один зі світових лідерів сфери штучного інтелекту – компанія OpenAI розглядає можливість впровадження реклами для монетизації своїх ШІ-продуктів. Про це в інтерв’ю Financial Times повідомила фінансова директорка Сара Фріар. Компанія найняла фахівців, які раніше працювали у конкурентів, таких як Meta і Google.
Деталі
- Великі витрати на навчання нових моделей штучного інтелекту змушують OpenAI шукати додаткові способи монетизації.
- Стартап зосереджений на розробці стратегії впровадження реклами, проте ще не має конкретних планів щодо цього. Фріар зазначила, що компанія «думатиме про те, коли і де можна впровадити рекламу», щоб максимально ефективно інтегрувати цей інструмент.
- OpenAI найняла Кевіна Вейла, який раніше працював над створенням рекламних продуктів для Instagram, а також Шивакумара Венкатарамана, колишнього керівника команди пошукової реклами Google. В OpenAI вважають, що досвід цих фахівців важливий для компанії, оскільки вони знають, як впроваджувати рекламу в цифрові продукти.
- Виконавчий директор OpenAI Сем Альтман позитивно ставиться до ідеї використання реклами, але розмірковує над тим, як це може вплинути на якість користувацького досвіду. У компанії побоюються, що реклама може бути чутливою до економічних коливань і відверне увагу від потреб користувачів, оскільки акцент буде на рекламодавцях.
Контекст
Доходи OpenAI сягнули близько $4 млрд на рік завдяки успіху ChatGPT, що зробило його одним із найшвидше зростаючих стартапів в історії. Запущений два роки тому чат-бот набрав понад 250 млн активних користувачів щотижня.
Цього літа OpenAI анонсувала зміну структури управління на комерційний бізнес, що дасть змогу компанії отримувати прибуток, не відмовляючись від своєї місії – сприяти суспільному благу. У жовтні OpenAI залучила $6,6 млрд за оцінки в $157 млрд, що стало можливим завдяки зміні корпоративної структури і зняттю обмежень на прибуток для інвесторів. Це рішення потребує схвалення некомерційної ради, до складу якої входить Сем Альтман.
27 листопада OpenAI дозволила співробітникам продати акції на $1,5 млрд у межах тендерної пропозиції від японського SoftBank. Угода, ініційована CEO SoftBank Масайосі Соном, дасть змогу компанії збільшити частку в OpenAI, а працівникам – продати акції за ринковою ціною $210 за одиницю. Співробітники мають ухвалити рішення до 24 грудня, а компанія планує продовжити подібні вторинні продажі в майбутньому.
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