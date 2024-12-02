У продуктах OpenAI може зʼявитися реклама. Компанія думає над варіантами монетизації

Один зі світових лідерів сфери штучного інтелекту – компанія OpenAI розглядає можливість впровадження реклами для монетизації своїх ШІ-продуктів. Про це в інтерв’ю Financial Times повідомила фінансова директорка Сара Фріар. Компанія найняла фахівців, які раніше працювали у конкурентів, таких як Meta і Google.

Деталі

Великі витрати на навчання нових моделей штучного інтелекту змушують OpenAI шукати додаткові способи монетизації.

Стартап зосереджений на розробці стратегії впровадження реклами, проте ще не має конкретних планів щодо цього. Фріар зазначила, що компанія «думатиме про те, коли і де можна впровадити рекламу», щоб максимально ефективно інтегрувати цей інструмент.

OpenAI найняла Кевіна Вейла, який раніше працював над створенням рекламних продуктів для Instagram, а також Шивакумара Венкатарамана, колишнього керівника команди пошукової реклами Google. В OpenAI вважають, що досвід цих фахівців важливий для компанії, оскільки вони знають, як впроваджувати рекламу в цифрові продукти.

Виконавчий директор OpenAI Сем Альтман позитивно ставиться до ідеї використання реклами, але розмірковує над тим, як це може вплинути на якість користувацького досвіду. У компанії побоюються, що реклама може бути чутливою до економічних коливань і відверне увагу від потреб користувачів, оскільки акцент буде на рекламодавцях.

Контекст

Доходи OpenAI сягнули близько $4 млрд на рік завдяки успіху ChatGPT, що зробило його одним із найшвидше зростаючих стартапів в історії. Запущений два роки тому чат-бот набрав понад 250 млн активних користувачів щотижня.

Цього літа OpenAI анонсувала зміну структури управління на комерційний бізнес, що дасть змогу компанії отримувати прибуток, не відмовляючись від своєї місії – сприяти суспільному благу. У жовтні OpenAI залучила $6,6 млрд за оцінки в $157 млрд, що стало можливим завдяки зміні корпоративної структури і зняттю обмежень на прибуток для інвесторів. Це рішення потребує схвалення некомерційної ради, до складу якої входить Сем Альтман.

27 листопада OpenAI дозволила співробітникам продати акції на $1,5 млрд у межах тендерної пропозиції від японського SoftBank. Угода, ініційована CEO SoftBank Масайосі Соном, дасть змогу компанії збільшити частку в OpenAI, а працівникам – продати акції за ринковою ціною $210 за одиницю. Співробітники мають ухвалити рішення до 24 грудня, а компанія планує продовжити подібні вторинні продажі в майбутньому.