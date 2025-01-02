Годинники Rolex подорожчали через зростання цін на золото

Виробник розкішних швейцарських годинників Rolex SA, підвищив ціни на деякі популярні моделі після того, як у 2024 році вартість золота зросла на 27%. Про це 2 січня пише Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

Деталі

Компанія на початку 2025 року збільшила ціни на моделі з дорогоцінних металів на 8%. Годинник Day-Date з жовтого золота з 40-міліметровим чорним циферблатом коштує €44 200, що на €3 200 більше, ніж раніше. GMT-Master II із жовтого золота подорожчав до €44 600 із €41 300.

Цьогорічне підвищення цін значно перевищує торішнє, коли ціни на моделі з дорогоцінних металів у Великій Британії зросли на 4%, пише видання. Для сталевих моделей у 2025 році підвищення було менш значним. Наприклад, Cosmograph Daytona із сталі тепер коштує €16 000, що на €500 більше ніж минулого року.

Rolex традиційно змінює ціни раз на рік, 1 січня. Підвищення цін може вказувати на попит на розкішні продукти, зростання вартості матеріалів і робочої сили, а також інфляцію.

Ціни на годинники в конкретній країні можна розглядати як показник економічної ситуації в цій країні. Хоча останнє підвищення цін може бути повʼязане зі зростанням цін на золото, коливання валютних курсів були рушійною силою в минулому, говорять експерти. У 2022 році Rolex двічі підвищував ціни у Великій Британії та Європі, коли швейцарський франк злетів по відношенню до британського фунта та євро.

Контекст

Наприкінці жовтня 2024 року Всесвітня рада із золота (WGC) зафіксувала рекордний світовий попит на золото, який перевищив $100 млрд. У третьому кварталі 2024 року центральні банки та західні інвестори придбали 1,313 тонни золота, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основними драйверами зростання стали масштабні закупівлі центральних банків та збільшений попит заможних інвесторів. Цьому сприяло послаблення монетарної політики Федерального резерву США.

Геополітична напруженість також значно вплинула на зростання попиту. Ескалація війни в Україні та перегляд ядерної доктрини Росії, ініційований Владимиром Путіним, змусили інвесторів активніше звертатися до «активів-притулків».