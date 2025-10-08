Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский больше не исполняет обязанности правительственного уполномоченного по реформированию таможенных органов. Его полномочия прекратились с приходом нового правительства. Об этом он сообщил в интервью « Экономической правде ».

Подробности

Смилянский заявил, что его участие в реформе таможни завершено. По его словам, после формирования нового состава правительства все полномочия автоматически прекратились.

Контекст

3 декабря 2024 года Кабмин назначил Смилянского правительственным уполномоченным по вопросам реформирования таможенных органов. Задача штаба реформы таможни во главе со Смилянским – синхронизация с законодательством Европейского союза, модернизация инфраструктуры и диджитализация.

В апреле в интервью Forbes Ukraine Смилянский рассказал, что ключевым источником предстоящей реформы таможни должны стать грантовые средства Агентства США по международному развитию (USAID).

В конце января 2025 года украинский офис USAID остановил финансирование всех проектов.

28 марта Государственный департамент США официально сообщил о роспуске USAID.

На этой неделе Forbes Ukraine узнал, что конкурсная комиссия по отбору главы таможни не назначит нового руководителя до конца этого года. Этот дедлайн был прописан в меморандуме с МВФ.