Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский больше не исполняет обязанности правительственного уполномоченного по реформированию таможенных органов. Его полномочия прекратились с приходом нового правительства. Об этом он сообщил в интервью «Экономической правде».
Подробности
- Смилянский заявил, что его участие в реформе таможни завершено. По его словам, после формирования нового состава правительства все полномочия автоматически прекратились.
Контекст
3 декабря 2024 года Кабмин назначил Смилянского правительственным уполномоченным по вопросам реформирования таможенных органов. Задача штаба реформы таможни во главе со Смилянским – синхронизация с законодательством Европейского союза, модернизация инфраструктуры и диджитализация.
В апреле в интервью Forbes Ukraine Смилянский рассказал, что ключевым источником предстоящей реформы таможни должны стать грантовые средства Агентства США по международному развитию (USAID).
В конце января 2025 года украинский офис USAID остановил финансирование всех проектов.
28 марта Государственный департамент США официально сообщил о роспуске USAID.
На этой неделе Forbes Ukraine узнал, что конкурсная комиссия по отбору главы таможни не назначит нового руководителя до конца этого года. Этот дедлайн был прописан в меморандуме с МВФ.
