Наглядову раду «Укренерго» очолив ексміністр закордонних справ Данії Кофод

Головою Наглядової ради «Укренерго» обрали незалежного представника Єппе Кофода, повідомляє пресслужба НЕК 13 грудня. Він був міністром закордонних справ Данії з 27 червня 2019-го до 15 грудня 2022-го.

Ключові факти

Новопризначена наглядова рада НЕК провела своє перше засідання 12 грудня. Заступником Кофода обрали представника держави Анатолія Гулея.

Наглядова рада створила комітети з питань аудиту, з призначень і визначення винагороди, з інвестицій та стратегії, та визначилася з їхніми керівниками.

Загалом, наглядова рада складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів, обраних за результатами конкурсу, і трьох представників держави.

Контекст

«Укренерго» кілька місяців працювала без повноцінної наглядової ради після скандального звільнення з її складу двох експрезидентів ENTSO-E та голови правління Володимира Кудрицького.

Оновлена рада мала запрацювати 9 грудня та складатись із семи осіб.

10 жовтня уряд оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів, а 27 листопада погодив їх кандидатури. Незалежними членами стали Грейхен Патрік Роланд, Де Францискі Луїджі, Кофод Єппе Себастіан та Монтелл Ян Генрік. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

10 грудня уряд затвердив три кандидатури до наглядової ради «Укренерго» від держави: Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олеся Нікітіча. Таким чином був завершений відбір усіх членів наглядової ради – чотирьох незалежних та трьох представників держави.