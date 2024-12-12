Нові правила відключення електроенергії. Що зміниться для громадян і бізнесу

Міністерство енергетики оновило «Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Наказ №439 затверджений 27 листопада, йдеться у повідомленні пресслужби «Укренерго» 12 грудня. Ціль оновлення правил – встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень для населення в усіх областях. Що зміниться для побутових споживачів та бізнесу.
Ключові факти
- Для побутових споживачів кожна черга графіку погодинного відключення (ГПВ) буде додатково розділена на дві підчерги – для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато – диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги – якщо дві черги замало.
- На знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв.
- ГПВ в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності і справедливості, зазначило «Укренерго». Кожна група споживачів отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї. З урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.
- Остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. За це відповідатимуть обленерго.
- Черга ГПВ – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг.
- До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання, відповідно до встановленого мінімального навантаження. Перелік таких об’єктів затверджується обласними і Київською міською військовими адміністраціями.
- Зміни внесені також до «Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання» (наказ Міністерства енергетики №453 від 03.12.2024).
- Для промисловості та бізнесу посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП – оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі – застосувати графік аварійних відключень щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.
- Усі оператори системи розподілу адаптують свої графіки до нових вимог. Про зміну графіків відключення у кожному з регіонів – дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
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