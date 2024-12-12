Нові правила відключення електроенергії. Що зміниться для громадян і бізнесу

Міністерство енергетики оновило «Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Наказ №439 затверджений 27 листопада, йдеться у повідомленні пресслужби «Укренерго» 12 грудня. Ціль оновлення правил – встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень для населення в усіх областях. Що зміниться для побутових споживачів та бізнесу.