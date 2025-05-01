Google оновив функцію редагування зображень у Gemini. Що він тепер уміє

Додаток чат-бота Google Gemini тепер дозволяє редагувати як зображення, створені штучним інтелектом, так і фотографії, завантажені з телефону чи комп’ютера, повідомила компанія у своєму блозі 30 квітня.

Деталі

Функція редагування зображень у Gemini почне поступово впроваджуватися сьогодні. У найближчі тижні послуга стане доступною для користувачів у більшості країн і підтримуватиме понад 45 мов.

Подібно до нещодавно оновленого інструменту редагування зображень у ChatGPT, новий вбудований редактор зображень Gemini теоретично може досягати кращих результатів, ніж окремі генератори зображень зі штучним інтелектом.

Gemini тепер пропонує «багатокроковий» процес редагування, який, за словами компанії, забезпечує «багатші та більш контекстні» відповіді на кожен запит із інтеграцією тексту та зображень. Користувачі можуть змінювати фон зображень, замінювати об’єкти, додавати нові елементи тощо безпосередньо в Gemini.

Приклад редагування зображення від Google

«Наприклад, ви можете завантажити власне фото й попросити Gemini створити зображення, на якому у вас інший колір волосся», – зазначає Google у своєму блозі. «Або ж ви можете доручити Gemini написати чернетку казки про драконів на ніч і додати до неї відповідне зображення».

Якщо це викликає занепокоєння щодо можливих глибоких фальшивок, це цілком обґрунтовано. Для зменшення таких ризиків Google повідомляє, що зображення, створені чи відредаговані за допомогою вбудованої системи генерації зображень Gemini, матимуть невидимий водяний знак. Крім того, компанія «експериментує» із застосуванням видимих водяних знаків на всіх зображеннях, створених Gemini.

Контекст

Запущена у грудні 2023 року, модель штучного інтелекту Gemini стала відповіддю Google на лідерство OpenAI та Microsoft у сфері ШІ-рішень для хмарних клієнтів та розробників. За оцінками експертів, конкуренти Google швидше скористалися хвилею популярності генеративного ШІ, тож тепер компанія намагається повернути позиції, пропонуючи більш потужні інструменти в межах власної екосистеми.

Gemini показала вищі результати за GPT-4 у більшості тестів, зокрема в обробці наукових текстів, відео й юридичних матеріалів. Однак одразу після запуску Google зосередилась на масштабуванні її функціоналу – від довготривалої пам’яті до генерації подкастів і підтримки PDF-файлів. Модель поступово інтегрують у ключові сервіси компанії.

Попри технічну перевагу, Gemini поки що поступається ChatGPT за популярністю серед користувачів: за даними Sensor Tower, кількість завантажень останнього сягає 600 млн, тоді як Gemini – 140 млн.

Читайте більше про створення конкурента ChatGPT – за посиланням.